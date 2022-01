Chọn quà Tết biếu 2 bên nội ngoại

Tết đến xuân về là dịp mọi người quây quần bên gia đình sau một năm làm việc vất vả, đồng thời cũng là cơ hội để những người con bày tỏ tình yêu thương, sự biết ơn đến cha mẹ. Do đó, chuẩn bị quà Tết biếu 2 bên nội, ngoại là việc làm không thể thiếu, để những lời chúc đầu năm thêm phần ý nghĩa, trọn vẹn.

Tuy nhiên, việc chọn mua quà Tết làm sao để vừa ý nghĩa, thể hiện được lòng biết ơn, sự quan tâm chu đáo đến đấng sinh thành, vừa phù hợp với sở thích của bố mẹ 2 bên là điều không hề dễ.

Quần áo mới

Người lớn tuổi thường ít khi mua thêm quần áo mới, một phần vì muốn tiết kiệm, phần khác bởi suy nghĩ đã nhiều tuổi nên không cần để ý chưng diện, bởi mỗi ngày cũng chỉ loanh quanh trong nhà, vui thú điền viên. Qua nhiều tháng ngày, những bộ quần áo theo đó cũng trở nên bạc màu. Thỉnh thoảng đến những dịp trọng đại hoặc đầu xuân năm mới, các cụ lại sửa soạn “những bộ đồ đồng hành cùng năm tháng” được cất kỹ trong rương, trong tủ đem ra mặc.

Ít khi chưng diện, nhưng không vì thế mà các bậc cha mẹ không thích được tặng đồ mới, đặc biệt vào dịp Tết. Theo truyền thống của người Việt, nếu ngày đầu năm mặc quần áo mới, cả năm sẽ được “làm mới”, hạnh phúc và thịnh vượng hơn.

Những bộ quần áo mới sẽ giúp ngày Tết của các bậc cha mẹ thêm phần rực rỡ.

Do vậy, với 2 bên nội ngoại, một chiếc áo dài mới cho mẹ, một bộ vest lịch lãm cho bố hay đơn giản là chiếc áo thun, sơ mi mới… là món quà lý tưởng để bố mẹ cảm thấy vui vẻ và tự hào khi thấy con cái trưởng thành, biết để ý cả những điều nhỏ nhất.

Hoa Tết

Mỗi dịp Tết, sắc màu rực rỡ của bình hoa tự cắm hay chậu đào, mai khoe sắc là tín hiệu tích cực, mang đến không khí tươi vui, hạnh phúc cho cả gia đình. Một chậu hoa Tết biếu tặng bố mẹ dịp này sẽ là món quà ý nghĩa, thể hiện sự khéo léo trong việc chăm sóc tổ ấm gia đình.

Những cành hoa với sắc hương rực rỡ được trưng tại các góc thân thuộc trong ngôi nhà, không chỉ mang đến không khí mùa xuân mà còn tạo ra sự ấm cúng. Các chậu hoa tươi cũng thay lời cầu chúc an lành, hạnh phúc gửi đến bố mẹ trong năm mới.

Một chuyến du lịch cùng cả gia đình

Cuộc sống ngày càng phát triển, quan niệm về lễ Tết của mọi người cũng dần có những thay đổi. Không còn đóng khung với suy nghĩ những ngày Tết phải ở nhà, sum vầy cùng người thân bạn bè, nhiều gia đình hiện đại chọn đón năm mới bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng.

Các chuyến du lịch nghỉ dưỡng này sẽ giúp bố mẹ 2 bên nội ngoại thay đổi tâm trạng, xếp lại những bộn bề lo toan của cuộc sống hàng ngày, đón chào năm mới với nhiều điều lạc quan, yêu đời hơn. Đặc biệt, các bậc phụ huynh có thêm những kỷ niệm ngọt ngào, khoảng thời gian riêng cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa.

Không cần là tour du lịch nước ngoài xa xỉ, bạn có thể dành tặng bố mẹ những chuyến tham quan trong nước. Hà Nội, Quảng Bình, Đà Nẵng hay Hội An… đều là những địa điểm sở hữu các danh thắng đẹp, ẩm thực đa dạng và văn hóa phong phú.

Bộ quà Tết thay lời chúc

Trước Tết 2-3 tháng, các nhãn hàng đã rục rịch chuẩn bị nhiều bộ quà Tết phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Có tính ứng dụng cao, vẻ ngoài đẹp mắt, những bộ quà Tết là tặng phẩm lý tưởng để gửi gia đình 2 bên dịp đầu năm. Chúng vừa là thức quà để các phụ huynh nhâm nhi ngày Tết, vừa thay cho lời chúc ý nghĩa đầu xuân năm mới.

Bộ quà tết Custas của Orion thay cho lời chúc ý nghĩa dịp đầu năm.

Dịp Tết Nhâm Dần năm nay, bộ quà An của Orion Việt Nam với ý nghĩa “Tân niên vạn sự khởi đầu An”, hay hộp quà Custas kèm theo lời chúc sức khỏe vàng… được người tiêu dùng Việt ưa chuộng. Bộ quà An gồm đa dạng sản phẩm, đáp ứng khẩu vị khác nhau của các phụ huynh, đựng trong hộp và túi, ngụ ý cát tường, may mắn, đồng thời không kém phần nổi bật, sang trọng, phù hợp bày mời khách hoặc đặt lên bàn thờ. Trong khi đó, hộp quà Custas dịp Tết được in hình 12 con giáp lạ mắt, giúp cha mẹ 2 bên nội ngoại có thêm niềm vui khi mở bánh hay tặng quà cho con trẻ, từ đó gắn kết các thành viên gia đình.