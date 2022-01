Người dùng chuộng bánh kẹo Tết hàng Việt

Khảo sát của phóng viên tại một số tuyến phố chuyên kinh doanh sản phẩm bánh kẹo như Hàng Buồm, Hàng Giầy...(quận Hoàn Kiếm) cho thấy, thời điểm này các cửa hàng đã bầy bán bán sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Những tiểu thương kinh doanh mặt hàng này báo giá, hiện sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu Việt như Bibica, Kinh đô, Hữu nghị, Tràng An, Hải Hà, Nestle, Vietfoods, ABC Bakery dao động từ 40.000 - 300.000 đồng/hộp. Chẳng hạn bánh quy Leibniz World's Love Biscuits 600g giá 225.900 đồng, kẹo mềm hương trái cây Sugus 24.600 đồng/hộp 120g, bánh quy bơ 57.000 đồng/hộp, bánh quy thập cẩm Oreo 125.000 đồng/hộp… một số loại bánh kẹo do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất bán theo cân với mức giá dao động từ 80.000 - 250.000 đồng/kg.

Riêng những sản phẩm thiết kế phiên bản đặc biệt cho dịp Tết với những thông điệp ý nghĩa như “Sum họp an lành“; “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần”... có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/hộp.

Sản xuất bánh kẹo phục vụ Tết Nguyên đán tại Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan thông tin, hiện các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cam kết không tăng giá. Ðể bảo đảm kiểm soát thị trường tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương Hà Nội đã thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Dưới góc độ doanh nghiệp sản xuất, Tổng Giám đốc Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh Ngô Thị Tính cho biết, dịch Covid-19 đã khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 5 - 12% nhưng các doanh nghiệp vẫn cơ bản giữ nguyên giá bán như năm trước qua đó chia sẻ với người dân những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Người tiêu dùng mua bánh kẹo Tết tại siêu thị Big C Thăng Long

Nhìn nhận về thị trường bánh kẹo năm nay, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này có chung ý kiến, bánh kẹo Việt đang chiếm tỷ lệ áp đảo so với hàng ngoại nhập cả về mẫu mã và số lượng cũng như sức tiêu thụ.

Theo Giám đốc Điều hành chuỗi Big C và Go! miền Bắc (Tập đoàn Central Retail Việt Nam) Lê Mạnh Phong, bánh kẹo trong nước chiếm khoảng 90% lượng sản phẩm bày bán tại hệ thống siêu thị Big C. Nguyên nhân là do thời gian qua doanh nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu kỹ xu hướng, thị hiếu người tiêu dùng qua đó nâng cấp chất lượng, cải tiến bao bì theo hướng hiện đại, sang trọng không thua kém hàng ngoại, giá thành phù hợp kinh tế đại bộ phận người dân nên được người tiêu dùng tin tưởng.

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ bánh kẹo Việt, nhiều siêu thị, doanh nghiệp sản xuất đang tổ chức chương trình khuyến mại. Cụ thể, hệ thống siêu thị GO triển khai chương trình khuyến mãi “Thả ga sắm Tết - Xuân Nhâm Dần 2022”, giảm từ 10 - 20% với các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết. Tương tự thương hiệu bánh kẹo Kinh Đô triển khai chương trình khuyến mãi “Thấy Kinh Đô là thấy Tết” tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng với hoá đơn từ 2 triệu đồng trở lên và tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng với hoá đơn từ 10 triệu đồng trở lên.