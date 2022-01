Chợ Tết nhộn nhịp, không lo thiếu hàng

Không khí mua sắm Tết tại các chợ truyền thống ở TP.HCM mới bắt đầu nhộn nhịp từ sau 23 tháng Chạp. Sức mua các ngành hàng đều bật tăng.



Chợ Tết lấy lại sức sống

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều chợ như chợ Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định, Bến Thành (quận 1), dù không thể bằng Tết năm ngoái nhưng sức mua tăng gấp nhiều lần so với một tuần trước đó.

Cảnh mua bán đã nhộn nhịp tại nhiều khu chợ ở TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhóm bánh mứt, đồ khô những ngày này khá đông khách. Khu vực bún miến, măng khô, nấm hương tại chợ Bà Chiểu nhích nhẹ giá, mỗi loại tăng từ 5.000-10.000 đồng. Giá các loại tôm khô, mực khô hầu hết giữ nguyên so với năm ngoái, dù chi phí vận chuyển có tăng để hút khách.

Nhóm mặt hàng trái cây được xem là phong phú, đa dạng và giá thấp nhất suốt nhiều mùa Tết qua. Chẳng hạn, thanh long loại 1, râu đẹp chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg (giảm hơn một nửa so với Tết năm ngoái), bưởi da xanh còn cuống chỉ từ 35.000 đồng/kg (giảm một nửa so với Tết năm ngoái), quýt, mãng cầu từ 40.000 đồng/kg, giảm từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với năm ngoái, xoài cát Hòa Lộc nhỉnh hơn từ 50.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguồn cung trái cây trong nước đang rất dồi dào do khó xuất khẩu qua Trung Quốc. "Chưa bao giờ giá trái cây thấp như năm nay. Khách bắt đầu đi mua nhiều hơn để chưng mâm ngũ quả. Giá rẻ nên mọi người cũng dễ mua hơn", tiểu thương bán trái cây tại chợ Tân Định nói.

Dù không thấy khách, nhưng thực tế chị Hồng Vân đang luôn tay chuẩn bị hàng giao cho khách vì chủ yếu đặt qua điện thoại, Zalo... Ảnh: Hồng Phúc.

Chị Hồng Vân (tiểu thương ngành hàng bánh kẹo) có sạp ngay đầu chợ Bà Chiểu cho hay, đây có lẽ là thời điểm chị tất bật nhất trong năm. Dù sạp không thấy khách, nhưng chị Vân liên tục gọi điện "chốt đơn" với khách, huy động con trai giao hàng cho khách quen và đặt thêm shipper bên ngoài.

Theo chị, năm nay, khách mua bánh mứt trễ. Từ giữa tháng Chạp mới bắt đầu nhộn nhịp, càng cận Tết chị càng bận hơn. "Dù sức mua không thể bằng các năm nhưng đạt được như vậy là quá mừng rồi", chị Vân nói vội, tay soạn hàng và tiếp tục nghe điện thoại của khách.

Chợ đầu mối sẵn sàng cao điểm Tết

Ông Huỳnh Thanh Trường - Trưởng ban Quản lý chợ Bà Chiểu, cho biết hầu hết tiểu thương đều linh động nguồn hàng, đưa hàng về phục vụ Tết khi thấy nhu cầu tăng cao. Ông khẳng định điều các tiểu thương lo nhất trước Tết chính là chợ vắng tanh. Trường hợp người mua nhiều, tiểu thương càng mừng và có đủ cách để đưa hàng về bán Tết.

Tại các chợ đầu mối, kể từ khi các chợ tái hoạt động trở lại sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, không khí chuẩn Tết đang sôi động hơn bao giờ hết.

Tổng Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức - ông Nguyễn Văn Huây, dự kiến trong những ngày cao điểm từ ngày 25-28 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần, trong đó lượng rau dao động từ 1.600-2.000 tấn/ngày và lượng trái cây dao động từ 2.000-2.600 tấn/ngày.

Lượng heo về chợ đầu mối sẽ tăng trong cao điểm Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền thông tin hiện các mặt hàng tại chợ đang dần phục hồi, tuy nhiên mãi lực chưa cao, giá cả ổn định.

Dự báo, giá cả hàng hóa trong dịp Tết tăng từ 25-28 tháng Chạp. Một số mặt hàng tăng giá chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong Tết, còn lại hầu hết chỉ biến động nhẹ và một số ít còn giảm giá do sản lượng về nhiều. Trong đó, giá thịt heo dự kiến tăng khoảng 10%.

Từ đêm cuối 28 tháng Chạp, dự kiến giá cả hầu hết các mặt hàng giảm dần và ổn định sau Tết. Sản lượng hàng nông sản thực phẩm từ chợ Bình Điền đảm bảo cung ứng cho thị trường TP.HCM.

Lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sản lượng hàng về chợ trong tháng 12 Âm lịch tăng khoảng 10% so với ngày bình thường. Dự báo ngày 26 tháng Chạp sẽ tăng cao nhất, đạt khoảng 3.300 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường). Các thương lái cho biết, lượng heo tại các trang trại ổn định, đảm bảo 100% đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết. Tuy nhiên, khả năng giá cả sẽ tăng nhẹ theo quy luật cung cầu vào cuối năm.

Đại diện các chợ đầu mối đều khẳng định luôn đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.