Chờ du lịch bứt phá

11/02/2022 11:13 AM (GMT+7)

Thống kê sơ bộ từ các điểm đến trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua - như TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam, Huế, Quảng Bình, Phú Quốc... - cho thấy nhu cầu đi du lịch của người dân tăng đột biến với mức doanh thu khả quan, vượt kỳ vọng của các địa phương và doanh nghiệp.

Nhiều nơi kín khách

Tết năm nay, tỉnh Lâm Đồng đón tới hơn 300.000 lượt khách du lịch - con số cao kỷ lục và tăng tới 566,7% so với Tết năm ngoái. Riêng TP Đà Lạt, lượng khách lưu trú ước đạt 105.000 lượt, tăng 129,3% so với cùng kỳ. Những ngày cao điểm từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhu cầu lưu trú tăng cao đến mức nhiều du khách không đặt được phòng phải ở qua đêm tại các điểm công cộng hoặc lựa chọn hình thức cắm trại dã ngoại tại một số điểm du lịch thuộc ngoại ô Đà Lạt.

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, cho biết trước và trong dịp Tết, sở đã phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn cũng như người dân và du khách tới địa phương này chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Giá cả các dịch vụ du lịch tăng 30% - 40% so với ngày thường. Việc tăng giá đã được các khách sạn đăng ký với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho hãng lữ hành, khách du lịch qua nhiều kênh...

TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng là một trong những điểm đến "thắng lớn" dịp Tết vừa qua. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong 9 ngày (từ 27 tháng chạp đến mùng 6 Tết), toàn tỉnh đón khoảng 98.600 lượt khách du lịch, trong đó có 95.600 lượt khách nội địa, 3.000 lượt khách quốc tế; công suất buồng phòng đạt hơn 72%. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh khoảng 524,3 tỉ đồng. Do có rất nhiều khách đi du lịch bằng xe cá nhân nên nhiều thời điểm đường phố Nha Trang gần như chật kín xe.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Bắc bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cũng đón lượng khách du lịch khá lớn trong dịp Tết vừa qua, nhiều nơi công suất phòng 70%-90% lúc cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Các khu du lịch, vui chơi giải trí ở Nha Trang như VinWonders Nha Trang đón khoảng 30.000 lượt khách tham quan, khu di tích Tháp Bà Ponagar đón 17.000 khách du lịch...

Nhiều địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi... cũng đón lượng du khách vượt xa kỳ vọng. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, thông tin trong 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, khoảng 63.232 lượt khách đã đến, tham quan các điểm di tích và điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Lượng khách Tết này tăng trên 269% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 822 lượt khách quốc tế. Nhu cầu đặt phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng rất cao, bao gồm cả phân khúc cao cấp, nhiều nơi công suất phòng đạt 75%-100%. Nhiều khách sạn nhỏ, homestay trong thành phố có công suất bình quân cũng từ 50%-70%.

Chợ đêm Đà Lạt đông nghẹt du khách trong dịp TếtẢnh: Đình Thi

Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách trong những ngày Tết. Ảnh: Trần Thường

Tạo sức bật để phục hồi, phát triển

Với Quảng Bình, dịp Tết vừa qua, địa phương này đón gần 38.000 lượt khách tham quan, số lượt khách trung bình/ngày tăng hơn 17% so với dịp Tết năm ngoái. Trong đó, ngoài khách nội tỉnh, lượng lớn khách đến từ TP HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Địa phương này cũng đón khoảng 200 du khách quốc tế trong dịp Tết.

Điểm đến hấp dẫn du khách nhất khi tới Quảng Bình vẫn là khu vực động Phong Nha - Kẻ Bàng. Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết trong những ngày đầu của đợt nghỉ Tết, mỗi ngày điểm đến này đón hàng trăm lượt khách tham quan, trải nghiệm. Một xu hướng đáng chú ý của năm nay là khách thường đi theo hình thức gia đình, nhóm nhỏ, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc máy bay kết hợp phương tiện thuê riêng chiếm tỉ lệ cao. Khách chọn tham quan nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn như du lịch sinh thái, mạo hiểm…

Tại Quảng Nam, tất cả các điểm du lịch nổi tiếng đều nườm nượp khách đến tham quan - điều hiếm thấy trong suốt 1 năm qua. Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết năm nay đạt 44.800 lượt, tăng 2,3 lần so với Tết năm ngoái, trong đó khoảng 2.800 lượt khách quốc tế. Riêng TP Hội An, trong những ngày Tết Nhâm Dần, mỗi ngày đón 5.000 - 10.000 lượt khách. Di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng đón hơn 2.900 lượt khách tham quan trong 6 ngày Tết 2022, tăng 89,56% so với Tết 2021.

Người dân đi du lịch là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh Quảng Nam được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022. Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh, dịp Tết thời tiết tại đây thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt nên người dân tự tin đi du lịch; các điểm đến tung gói khuyến mãi hấp dẫn...

Một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trước dịch Covid-19 nhưng chịu nhiều thiệt hại trong dịch và đang tìm cơ hội trở lại là TP Đà Nẵng. Dịp Tết vừa rồi, Đà Nẵng đón khoảng 35.939 lượt du khách, tăng 16,71% so với năm trước. Cũng như các địa phương khác, đa số khách đến Đà Nẵng đều đi lẻ và đặt phòng cận ngày Tết, tập trung chủ yếu ở một số khách sạn 4-5 sao ven biển do các cơ sở lưu trú đã chủ động giảm giá phòng tới 30%, thậm chí 50%, giảm giá dịch vụ, tổ chức các gói staycation (du lịch tại chỗ) để kích thích nhu cầu của du khách dịp đầu năm mới.

Sau thời gian dài phải "ngủ đông" vì dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã có sự khởi sắc khi thu hút tới 60.000 lượt khách đến các điểm tham quan, vui chơi, du lịch trên địa bàn trong 6 ngày nghỉ Tết. Theo bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, lượng khách ra tham quan đảo từ mùng 1 đến nay khoảng 3.000-4.000 người, dù chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ các năm trước nhưng đây vẫn là tín hiệu vui cho ngành du lịch sau một thời gian dài phải đóng cửa.

Trong khi đó, Bình Thuận - một điểm đến khá gần với TP HCM - cũng kín phòng, kín khách trong dịp Tết vừa qua, đem lại nhiều kỳ vọng cho các doanh nghiệp du lịch nơi đây. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, lượng khách đến du lịch đa số là người trong nước, đi theo nhóm bạn bè, gia đình. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hầu hết cơ sở lưu trú 4 - 5 sao ở Khu Du lịch quốc gia Mũi Né đều đạt công suất gần 100%, các cơ sở lưu trú còn lại đạt từ 80% trở lên.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhận xét lượng khách đổ về các khu du lịch ở tỉnh này dịp Tết vừa qua đông vượt kỳ vọng. Đây là tiền đề tốt cho ngành du lịch của địa phương bắt nhịp phát triển trở lại sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh, trước mắt là dịp lễ 30-4, 1-5 và kỳ nghỉ hè năm 2022.

Bất ngờ doanh thu du lịch ở TP HCM Tại TP HCM - trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, số liệu thống kê từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 6 Tết của Sở Du lịch cho thấy khách tham quan tại các khu điểm (khách nội và ngoại tỉnh) đạt 300.000 lượt, doanh thu khoảng 300 tỉ đồng. Các cơ sở lưu trú đạt doanh thu khoảng 1.200 tỉ đồng; các dịch vụ du lịch khác như ăn uống, vận chuyển... đạt 1 triệu lượt khách với doanh thu khoảng 1.600 tỉ đồng. Tổng doanh thu của ngành du lịch TP HCM trong dịp Tết vừa qua đạt hơn 3.100 tỉ đồng, cao gấp nhiều lần so với những tháng sau giãn cách.