Cấp tốc tìm lao động

Người lao động được tư vấn việc làm tại Trung tâm Văn hóa quận 5, TPHCM. Ảnh: U.P

Thưởng cho công nhân mới

Cuối tuần vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa quận 5, TPHCM diễn ra ngày hội an sinh, tiếp cận việc làm với sự tham gia của hơn 100 lao động và DN. Sau thời gian được tư vấn, chị Lê Thị Trà My (40 tuổi, tỉnh Trà Vinh) phấn khởi vì đã tìm được việc làm với mức lương khởi điểm 6 triệu đồng tại một công ty thực phẩm. “Tôi thất nghiệp gần cả năm qua nên dự định về quê, may mắn hôm nay đã tìm được việc làm nên sẽ bắt đầu công việc vào tuần sau. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sang năm tôi sẽ đưa em gái lên cùng làm việc”, chị My nói.

Đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ xin việc, anh Đào Văn Mạnh (22 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM) tìm được công việc bảo vệ với mức lương kha khá, công ty còn bao ăn ở, phụ cấp… “Thật may mắn khi tìm được việc làm ổn định lúc này. Có thu nhập, có nơi ăn ở, BHXH đầy đủ… giúp mình yên tâm. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để đỡ đần cha mẹ”, chàng trai trẻ bộc bạch.

Không chỉ người LĐ tìm được việc làm vui mừng, ngay cả đơn vị tuyển dụng cũng phấn khởi khi có người đến xin việc. Ông Phạm Thế Toàn, Giám đốc nhân sự hành chính Công ty CP Thực phẩm Cholimex Food, cho biết, đơn vị này đang cần tuyển khoảng 500 LĐ để bổ sung nhân lực vào các khâu sản xuất nhằm kịp cung cấp đơn hàng cho thị trường xuất khẩu và trong nước mùa cuối năm. “Chúng tôi đã liên kết với các trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố và các tỉnh, đơn vị cung ứng lao động, tuyển dụng online, tuyển trực tiếp, nguồn giới thiệu nội bộ để tìm LĐ… Công nhân chỉ cần có nhu cầu làm việc đều được công ty nhận và không đòi hỏi tay nghề. Công ty hiểu rất rõ những khó khăn của người LĐ trong mùa dịch vừa qua nên rất tạo điều kiện để công nhân có việc làm tại DN”, ông Toàn nói.

Tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương…, đa số DN đều căng băng-rôn tuyển LĐ. Công ty Teakwang Việt Nam đang tuyển dụng thêm 4.000 LĐ. Ngoài các chính sách phúc lợi, công ty thưởng thêm tiền cho người mới. Riêng LĐ đến từ tỉnh Đắk Lắk, công ty hỗ trợ 2,3 triệu đồng/người/tháng trong thời gian một năm. Công ty TNHH Pousung Việt Nam tuyển dụng công nhân không hạn chế. Công nhân mới vào làm việc tại nhà máy sẽ được thưởng từ 1,8 - 2,1 triệu đồng tuỳ vào tay nghề.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều DN ở Bình Dương treo bảng tuyển với số lượng đến hơn 1.000 LĐ. Tuy nhiên, các DN chung cảnh đìu hiu, vắng người đến xin việc. Theo bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP, trong đợt dịch này, một số DN tạm ngưng và công nhân phải tạm nghỉ. Nhiều công nhân bỏ về quê khiến DN thiếu người làm. Mặt khác, dịch cuối năm, đơn hàng tăng nên nhiều công ty cần tuyển thêm LĐ để nâng công suất.

Thêm kênh kết nối

Theo ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM, LĐ khó khăn về chỗ ở được giới thiệu đến các nhà trọ tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức ở miễn phí ít nhất tháng đầu tiên. Nếu chủ DN muốn nhân viên có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày phỏng vấn hoặc nhận việc, trung tâm sẽ test nhanh miễn phí tại trụ sở của trung tâm. “Thông qua trung tâm, các DN có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 vị trí nên các ứng viên sẽ được giới thiệu việc làm ngay. Trung tâm đã làm việc với 63 tỉnh, thành để chủ động hỗ trợ người LĐ có nhu cầu. Hiện 3 tỉnh Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Trà Vinh thông báo sẽ tổ chức xe đưa người ở quê quay lại thành phố làm việc”, ông Cường cho hay.

Nhằm hỗ trợ DN và LĐ dễ dàng gặp gỡ, kết nối thông tin, mới đây Chợ Tốt đã thành lập nền tảng vieclamtot.com, trong đó hướng đến hỗ trợ nhóm LĐ phổ thông. Đơn vị này đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 40 triệu LĐ trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Tấn, Tổng giám đốc Chợ Tốt, nhấn mạnh: “Nhà tuyển dụng có thể đăng tin miễn phí, người LĐ không mất phí khi đăng thông tin tìm việc trên trang”.

Sở LÐ-TB&XH TPHCM cho biết, hiện nhu cầu tuyển dụng của các DN trên địa bàn tăng theo từng ngày do quy mô sản xuất tăng lên khi thành phố từng bước kiểm soát được dịch. TPHCM tổ chức tiêm vắc xin ngay khi LÐ vừa vào thành phố, khu vực giáp ranh, tại nhà máy hoặc nơi lưu trú. Gần 400 cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố mở các lớp sơ cấp nghề hỗ trợ người LÐ muốn chuyển đổi công việc sau dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, thông tin, các sở, ngành liên quan đang tích cực hỗ trợ thu hút LĐ đáp ứng nhu cầu của DN. Mặt khác, Bình Dương thực hiện tốt chính sách an sinh để giữ chân LĐ. Các DN đi vào hoạt động đều bố trí khu vực xử lý nếu có F0 với sự hỗ trợ từ Trạm Y tế lưu động. Do đó, nếu đợt dịch thứ 5 xảy ra, người LĐ không phải ngưng việc, bỏ về quê tránh dịch. Bình Dương sẽ xây dựng thêm nhà ở xã hội giá rẻ từ 100 - 200 triệu đồng, được trả góp để LĐ tiếp cận cơ hội an cư lập nghiệp.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, thông tin, qua báo cáo chưa đầy đủ của các quận, huyện và TP Thủ Đức, ghi nhận có hơn 1,3 triệu LĐ đã quay lại làm việc. Riêng trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã có 1.430 DN hoạt động trở lại (chiếm 95%) với gần 257.000 LĐ (chiếm 76%).