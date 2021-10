Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc nhận chứng nhận AHA

Tham dự buổi lễ có đại diện tổ chức ACI - ông Antoine Rostworowski - Phó chủ tịch cấp cao của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) và đại diện chính quyền địa phương thành phố Phú Quốc.

Chương trình AHA của Hội đồng sân bay quốc tế được thiết lập để giúp các sân bay trên thế giới chứng minh với hành khách, nhân viên, cơ quan quản lý, chính phủ rằng sân bay đặc biệt ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua việc xác lập các biện pháp an toàn cụ thể trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Các sân bay đạt được chứng nhận này cũng là một bước tiến gần hơn với việc mở cửa đón khách quốc tế thông qua "Hộ chiếu vaccine" được thực hiện thí điểm tại Phú Quốc.

Theo ACI, để được cấp chứng nhận AHA, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt đối với các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe tại sân bay. Các khía cạnh đánh giá để được công nhận bao gồm: quy trình làm sạch và khử khuẩn, các biện pháp giãn cách, chương trình bảo vệ sức khỏe nhân viên, bố trí mặt bằng khai thác, các biện pháp giao tiếp đối với hành khách, các trang thiết bị dành cho hành khách đều phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của ngành hàng không dân dụng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội đồng sân bay quốc tế ACI chúc mừng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã được cấp chứng nhận AHA. Chứng nhận này xác nhận Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cam kết cung cấp các tiêu chuẩn cao về sức khỏe và vệ sinh phù hợp với các tiêu chí toàn cầu.

Theo dự kiến đến ngày 28/10/2021, khi thành phố Phú Quốc hoàn thành việc tiêm vaccine toàn dân thì Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đạt được 99,8% số lượng cán bộ, công nhân viên hoàn thành việc tiêm 2 mũi giúp đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và hành khách khi thực hiện chuyến bay đi và đến tại cảng.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV thứ năm đạt chứng nhận AHA (sau Cảng Hàng không quốc Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh) được ACI trao chứng nhận AHA.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, đây là động lực khích lệ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của cảng tiếp tục cố gắng để thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay. Hơn thế nữa, đây sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và chính phủ các nước nghiên cứu mở lại các đường bay quốc tế giữa các sân bay đã được cấp chứng chỉ, tạo hành lang di chuyển an toàn, góp phần làm giảm thiểu những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra.