"Cân não" với giỏ quà Tết

Ngoài ra, các phần quà đặc biệt giá trị cao cũng sẽ giảm, khách hàng vẫn ưu tiên chọn các loại thực phẩm, hàng thiết yếu để làm quà.

Là DN chuyên về giải pháp quà tặng với thương hiệu Ikachi, Công ty CP Mỹ thuật Gia Long dự báo thị trường quà tặng năm nay có thể giảm 30%-50% so với những năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19. Bà Lâm Thụy Nguyên Hồng, tổng giám đốc công ty, cho biết do nhiều yếu tố tác động khó lường nên DN chuẩn bị nguồn hàng theo kiểu có thể co giãn được theo thị trường và cố gắng tối đa không để hàng tồn kho.

"Nét mới của Ikachi năm nay là bộ giải pháp giỏ quà Việt - Mỹ sau khi chúng tôi lập chi nhánh tại Mỹ để phục vụ xuất khẩu cho DN từ Việt Nam. Nhiều đặc sản từ Mỹ mà Việt Nam không có sẽ được đưa về phục vụ mùa Tết như các loại hạt, trái cây sấy dẻo, chocolate… Ngoài ra, với lợi thế về thiết kế, Ikachi cố gắng giảm chi phí nhưng giữ được chất lượng, tính thẩm mỹ của bộ quà tặng" - bà Hồng tiết lộ.

Một số mẫu hộp quà Tết Nhâm Dần được trưng bày tại cửa hàng

Đại diện hệ thống cửa hàng Organic Food nhận định thị trường giỏ quà Tết năm nay tập trung vào khối DN đặt mua để tặng đối tác và nhân viên, còn khách mua lẻ sẽ giảm rất mạnh. "Dịch Covid-19 vẫn còn nên người dân vẫn ngại đi lại, giao tiếp. Nhiều lao động vẫn ở quê nên sẽ không mang quà về ăn Tết như những năm trước.

Dự báo thị trường ảm đạm nên chúng tôi chỉ đặt sản xuất theo đơn đặt hàng, không đặt dư ra để bán lẻ như các năm. Ngay các loại thực phẩm đặc trưng ngày Tết bán cho các hộ gia đình như bánh chưng, chúng tôi cũng dự định chỉ làm theo số lượng đặt trước để tránh hàng tồn. Nhìn chung, sản phẩm trong giỏ quà hướng đến sức khỏe, các loại thực phẩm giúp nâng đề kháng như: trà gừng, chanh sả, mật ong" - đại diện Organic Food cho hay.

Theo ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc marketing hệ thống cửa hàng thực phẩm Farmers Market, hàng hóa chuẩn bị cho Tết đều báo giá tăng 10%-15%, cá biệt có nhà cung cấp tăng đến 30%. "Cả hàng trong nước lẫn nhập khẩu đều tăng bởi các lý do bất khả kháng như: nguyên liệu, chi phí sản xuất, bao bì, in ấn, cước vận chuyển…

Thị trường giỏ quà Tết năm nay chuẩn bị muộn hơn do ảnh hưởng dịch với ít DN tham gia do đánh giá năm nay nhu cầu giảm, chi tiêu của khách mua sẽ giảm cả về số lượng lẫn giá trị mỗi đơn hàng. Farmers Market cố gắng thay đổi kết cấu giỏ quà để bảo đảm về hình thức và chất lượng, sản phẩm phong phú. DN cũng cố gắng tìm thêm sản phẩm mới có chất lượng tương đương nhưng chi phí thấp hơn" - ông Lộc cho biết.