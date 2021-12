Các hãng xe Nhật ẵm loạt giải thưởng Thập kỷ của ASEAN NCAP

14/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Nhân dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, tổ chức ASEAN NCAP (Chương trình Đánh giá Xe Mới cho các Quốc gia Đông Nam Á) đã trao giải thưởng Thập kỷ của Xe An toàn để ghi nhận những thành tựu của các nhà sản xuất nhằm cố gắng giúp ô tô trở thành phương tiện ngày càng bảo đảm mạng sống tốt cho các hành khách.

Theo đó, Honda là hãng xe chiến thắng áp đảo với tổng cộng 6 giải thưởng, gồm: Bảo vệ Trẻ em khỏi Va chạm Trước trong giai đoạn 2017-2020 cho Accord, Giải thưởng Công nghệ An toàn cho Civic, Các Mẫu xe Đạt nhiều 5 sao nhất (Bảo vệ người lớn) trong giai đoạn 2012-2016 và Giải thưởng Xuất sắc cho Ô tô 5 sao Bền vững cho City và Civic. Ngoài ra, chính Honda cũng nhận giải thưởng Đối tác An toàn Đường bộ Tốt nhất.

Nhà sản xuất xếp thứ hai với 4 giải thưởng là Toyota với: Bảo vệ Người lớn Tốt nhất giai đoạn 2017-2020 cho C-HR, Hỗ trợ An toàn Tốt nhất trong năm 2019 cho Toyota Majesty/Granvia và Các Mẫu xe Đạt nhiều 5 sao nhất trong cả giai đoạn 2017-2020 và 10 năm vừa qua.

Mặt khác, Nissan đã được trao giải Bảo vệ Người lớn Tốt nhất và Bảo vệ Trẻ em khỏi Va chạm Trước giai đoạn 2017-2020 và Các Mẫu xe Đạt nhiều 5 sao nhất (Bảo vệ Trẻ em) giai đoạn 2012-2016. Các nhà sản xuất khác đạt giải gồm: Perodua với giải Hỗ trợ An toàn Tốt nhất cho mẫu Myvi vào năm 2017, Hyundai với giải Hỗ trợ An toàn Tốt nhất cho Ioniq Hybrid vào năm 2018 và Isuzu vối Hỗ trợ An toàn Tốt nhất cho mu-X vào năm 2020.

Cơ quan này cũng ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Nhật Bản (JAMA) và Global NCAP bằng cách trao cho họ Giải thưởng Xuất sắc cho các tổ chức. Thủ quỹ Ahmed Ismail Haji Amin của Hội đồng An toàn Đường bộ Malaysia (MKJR) và Chủ tịch Datuk Suret Singh của Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS) cũng được trao Giải thưởng Xuất sắc cho các cá nhân.