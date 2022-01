Bộ Y tế cảnh báo 6 sản phẩm giảm béo chứa chất cấm

Chỉ trong vòng một tuần, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, liên tục đưa ra thông tin cảnh báo về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm.

Cụ thể, ngày 18/1, Cục An toàn Thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang và Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống giảm cân SEVEN DAYS có chứa chất cấm Sibutramine (12,54 mg/viên).

Sản phẩm này có số lô sản xuất là 202021109; ngày sản xuất: 9/11/2020. Sản phẩm do LeeNguyen., JSC-Hanoi-Vietnam (địa chỉ: số 267 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhập khẩu và phân phối.

Cùng ngày, cục cũng nhận được báo cáo của Viện Pasteur Nha Trang về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DIAMOND Power Slim. Kết quả cho thấy sản phẩm cũng chứa chất cấm Sibutramine (10,46 mg/viên).

Sản phẩm này có lô sản xuất: 0001, ngày sản xuất: 25/09/2020. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần BIGFA (Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Sản phẩm hỗ trợ giảm béo SEVEN DAYS và DIAMON Power Slim được phát hiện có chứa chất cấm Sibutramine. Ảnh: VFA.

Trước đó, ngày 13/1, cục cũng đưa ra khuyến cáo về 2 sản phẩm giảm béo của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.

Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này là Feo dứa (số lô: SOLO: 04/2021, ngày sản xuất: 25/11/2021) và Viên uống thảo mộc Mộc Slim (số lô: SOLO: 01/2021; ngày sản xuất: 17/04/2021).

Đến ngày 17/1, Cục An toàn Thực phẩm đưa thông tin cảnh báo về 2 sản phẩm có chứa chất cấm Sibutramine là Slimming TIGI MAX 28 và Slim Phục Linh Plus.

Slimming TIGI MAX 28 do công ty TNHH TM DV VINAPHARMA, địa chỉ: 622/24A Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, TP.HCM, phân phối.

Slim Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy 2- Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Thăng Long, địa chỉ: Lô 7-1 Protrade International Tech Park, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm trên trong thời gian cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc. Đồng thời, người dân nếu phát hiện những sản phẩm này lưu hành trên thị trường thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.