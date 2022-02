Bỏ mọi xét duyệt với công dân Việt Nam về nước

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đồng ý cho các hãng hàng không được phép thông báo và mở bán vé cho tất cả công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

Theo đó, bỏ hoàn toàn các hạn chế về nhập cảnh với công dân Việt Nam khi về nước, không giới hạn loại hình phương tiện (cả hàng không, hàng hải, đường bộ…), hình thức vận chuyển (thường lệ và không thường lệ).

Cục Hàng không thông báo và cấp phép bay ngay cho các hãng hàng không chở công dân về nước trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ mà không yêu cầu bất kể văn bản xét duyệt nhân sự nào. Các yêu cầu về kiểm soát y tế tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế với người nhập cảnh.

Bộ GTVT Cục HKVN chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ ngành và địa phương liên quan khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang “mắc kẹt”. Kết quả thực hiện báo cáo về Bộ GTVT.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “nhận hối lộ" trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự; Lưu Tuấn Dũng, Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự. Vụ án đang được điều tra mở rộng.