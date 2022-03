BMW triệu hồi gần 1 triệu ô tô vì nguy cơ hỏa hoạn

12/03/2022 7:32 AM (GMT+7)

Vào năm 2018, BMW đã từng ban hành lệnh triệu hồi đối với 1,6 triệu xe trên toàn thế giới vì vấn đề tiềm ẩn về hỏa hoạn. Mới đây, nhà sản xuất ô tô Đức cũng đang thu hồi 917.000 xe tại Hoa Kỳ vì một lí do tương tự có thể gây cháy khoang động cơ. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã đăng tải các tài liệu thu hồi, trong đó cho biết sự cố này là do chập điện trong bộ sưởi van thông gió cacte có thể quá nóng và gây cháy.

Các phương tiện bị ảnh hưởng bởi sự cố này bao gồm BMW 3 Series, 5 Series, 1 Series, X5, X3 và Z4 được sản xuất từ năm 2006 đến năm 2013. BMW chưa cho biết các mẫu động cơ nào có vấn đề, nhưng tất cả sáu trong số đó dùng chung động cơ bao gồm hai loại là N54 và N55 với 6 xi-lanh.

BMW thông báo rằng nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra khi xe đang điều khiển hoặc ngay sau khi xe dừng lại. Nhưng không giống như những vụ việc của chiếc Chevrolet Bolt gần đây, khi mà chủ sở hữu được Chevrolet yêu cầu đỗ xe bên ngoài các tòa nhà, BMW nói rằng vấn đề này của họ hiếm khi xảy ra và người dùng vẫn có thể đỗ xe trong gara.

Cho đến nay, không có trường hợp nào được báo cáo về một chiếc BMW gặp hỏa hoạn và lan sang công trình xung quanh. BMW đã báo cáo tổng cộng tám vụ cháy, nhưng không có tai nạn và thương tích nào về người. Công ty khuyến cáo khách hàng nên tấp vào lề và tắt máy nếu họ nhìn thấy hay ngửi thấy khói hoặc mùi nhựa cháy.

Hiện nay hãng vẫn chưa có bản sửa lỗi nào, nhưng BMW đang làm việc để giải quyết vấn đề. Người phát ngôn của BMW, Jay Hanson cho biết giải pháp và cung cấp phụ tùng thay thế dự kiến vào giữa năm 2022. Chủ sở hữu sẽ được thông báo và lên lịch sửa chữa bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Theo Tiền Phong