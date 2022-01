Bình Dương: Mẻ heo đất cùng linh vật hổ cuối cùng chuẩn bị xuất hàng phục vụ Tết Nhâm Dần

Ngày 20-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.