Biển số siêu đẹp không còn gắn với xe sang?

Mới đây, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe thông qua đấu giá. Nếu đề án này được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba vào tháng 5 tới, việc đấu giá có thể được thí điểm ngay.

Theo nghị quyết thí điểm, quy trình đấu giá biển số sẽ do công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Công an cấp tỉnh sẽ ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản. Quá trình này sẽ hoàn toàn công khai thông qua hình thức trực tuyến, niêm yết rõ ràng giá khởi điểm và thời gian chốt để ai cũng có cơ hội tham gia.

Hiện đang có hai lựa chọn về quyền sử dụng biển số đấu giá. Phương án thứ nhất là người trúng đấu giá sẽ được sử dụng, không được phép chuyển nhượng biển số. Với phương án hai, người trúng đấu giá biển số xe được sử dụng, chuyển nhượng, mua đi bán lại như một loại hàng hóa.