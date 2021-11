Bí mật nơi Ý giấu quân trong Đại thế chiến thứ nhất

Trong ảnh là một nơi ẩn náu bị bỏ hoang từ Thế chiến thứ nhất nằm khuất trong vách núi Monte Cristallo ở Dolomites, Italy





Ngôi nhà này nằm ở độ cao 2.700 m so với mực nước biển và cách duy nhất để các du khách có thể tới được đây là đi bộ đường dài và leo núi





Đây chắc chắn là một điểm đến không dành cho những người 'yếu tim' vì bước chân ra khỏi ngưỡng cửa là sẽ chơi vơi giữa vách núi sừng sững





Ngôi nhà này được xây dựng trong lòng một khối núi với những bức tường gạch, mái nghiêng cùng hai cửa ra vào và bốn cửa sổ được đóng bằng khung gỗ.

Nhiều người tin rằng đây là nơi trú ẩn của những người lính Italy trong Thế chiến thứ nhất, khi họ phải đối mặt với cái lạnh giá khắc nghiệt nơi đây.

Ngày 23/05/1915, Italy tuyên chiến với Áo - Hung. Một trận chiến tàn khốc đã xảy ra giữa các bên ngay tại vùng Dolomites.

Những người lính khi đó phải dùng gia súc chờ pháo và đạn dược băng qua núi rừng hiểm trở để tiếp tế cũng như xây dựng các đường hầm bí mật trong đá và băng. Các bên đối đầu đều dùng chiến thuật kích hoạt tuyết lở để tiêu diệt kẻ thù.

Những ngôi nhà với khung cửa bằng gỗ và mái nghiêng được xây dựng trong lòng núi đá





Những người lính Italy đã xây dựng nơi ẩn náu này để trú ẩn trong những trận chiến ác liệt và thời tiết khắc nghiệt vùng đồi núi





Hiện vẫn chưa rõ họ có thể xây dựng nên những nơi ẩn náu này như thế nào nhưng quân đội thường xuyên lên đây trú ẩn bằng thang dây hoặc dây cáp

Những người lính thường dùng thang dây để leo lên các ngôi nhà trên vách núi như thế này để trú ẩn khỏi mưa bom bão đạn.



Ngày nay, những nhà leo núi có thể trực tiếp chiêm ngưỡng 'chứng tích chiến tranh' này khi đi dọc theo con đường Via Ferrata Ivano Dibona. A Via Ferrata còn được người dân địa phương gọi là 'tuyến đường sắt' bởi lẽ nơi đây sẽ có những dãy cầu thang thép, dây cáp được cố định sẵn vào đá giúp du khách vượt qua những vách núi hiểm trở này một cách an toàn hơn.

Via Ferrata Ivano Dibona bắt đầu từ Cortina d'Ampezzo, một khu nghỉ mát và trượt tuyết ở thị trấn trên sông Boite. Để chinh phục nơi ẩn náu bí mật này đòi hỏi du khách phải có thể lực đủ tốt để chống chọi với thời tiết cũng như địa hình hiểm trở.

Những nhà leo núi có kinh nghiệm có thể tiếp cận nơi ẩn náu này bằng cách leo thẳng lên từ sườn núi bên dưới. Những người có cơ hội đặt chân tới nơi đây thường chụp những kiểu ảnh kỷ niệm ngay bên thềm cửa.

Rất nhiều du khách đã lựa chọn con đường Via Ferrata Ivano Dibona để leo lên các vách núi Monte Cristallo





Cung đường này đòi hỏi rất nhiều sức lực và sự gan dạ của những người tham quan

Ngoài ra, du khách cũng có thể mất khoảng 6 đến 8 giờ để băng qua cây cầu treo Ponte Cristallo dài 27m để tới đây.



Cũng có một vài nơi trú ẩn khác tương tự như vậy dọc theo các tuyến đường núi ở Dolomites. Và tất cả các di tích này đều đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2009 .

Những ngôi nhà trú ẩn của lính Italy trong Thế chiến thứ nhất trên các vách núi ở Dolomites đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2009

Trong những năm gần đây, đối mặt với sự nóng lên toàn cầu, các sông băng và băng trên núi ở Dolomites, dãy Alps Ortles-Cevedale gần đó và dãy Alps Adamello-Presanella đều tan chảy với tốc độ đáng kinh ngạc.



Đầu năm nay, một nơi ẩn náu bí mật từ Thế chiến I trên núi Scorluzzo ở Lombardy sau khi băng tan đã để lại hàng loạt dấu tích như quần áo, bưu thiếp và tư trang của quân đội thời đó.