Bất ngờ giá sầu riêng, trứng gà, dầu ăn... tại siêu thị giảm sốc

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều siêu thị ở TP.HCM cho thấy các hệ thống này đang triển khai hàng loạt các chương trình khuyến mãi.

Đáng chú ý nhất là các loại thực phẩm, hàng hóa đang "sốt" giá tại các chợ truyền thống như trứng gia cầm, dầu ăn, sầu riêng, rau củ quả… thì các siêu thị lại áp dụng giảm giá sâu.



Tại Emart (quận Gò Vấp), hàng loạt mặt hàng đang được giảm giá lên đến 50%. Sầu riêng Ri 6 tại siêu thị này giá gốc 129.000 đồng/kg, giảm còn 79.900 đồng/kg. Mức giá này được xem rất tốt, thậm chí thấp hơn so với các quầy sạp chuyên kinh doanh trái cây tại các chợ truyền thống.

Sầu riêng tại siêu thị Emart giảm giá còn 79.900 đồng/kg. Ảnh: Phúc Minh

Chọn mua 1 quả sầu riêng nặng khoảng hơn 2kg, chị Ngọc Châu (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết giá sầu riêng chỉ khoảng 80.000 đồng/kg là rất tốt, rẻ hơn khoảng 20.000 đồng so với giá bán tại chợ Bà Chiểu. "Mua sầu riêng tại siêu thị, tôi thấy yên tâm hơn so với mua tại chợ, do lo ngại chất lượng hàng tại các chợ", chị Châu nói.

Ngoài sầu riêng, bơ 034 từ 95.000 đồng/kg giảm còn khoảng 50.000 đồng/kg. Rau củ quả hữu cơ hiếm khi giảm giá nay cũng được khuyến mãi giảm 10-20%. Trứng gà, trứng vịt các loại cũng được giảm giá khoảng 10%. Nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh như khoai tây chiên, há cảo, chả giò, thịt gà… cũng được giảm sâu đến 30-50%.

Phía siêu thị này cho biết từ ngày 12/5-25/5, hàng nghìn sản phẩm cao cấp, nhập khẩu, thương hiệu độc quyền, chất lượng sẽ được bán ra với giá cực rẻ. Riêng dịp cuối tuần, siêu thị cũng chọn ra khoảng 16 mặt hàng giảm đến hơn 50% để người dân mua sắm tiết kiệm.

Tại Co.opXtra Vạn Hạnh (quận 10), hàng loạt mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, nước ngọt có ga, bún miến… giảm giá sâu, giảm đến 50% hoặc mua 1 tặng 1.

Giá dầu ăn thời gian qua tăng vọt, các siêu thị đang áp dụng giảm giá để hỗ trợ người tiêu dùng. Ảnh: Phúc Minh

Khảo sát cho thấy bầu sao chỉ 11.500 đồng/kg, bí đao 15.500 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 19.500 đồng/kg, xoài giống Đài Loan chưa đến 10.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 16.900 đồng/kg, xoài giống Đài Loan tím 22.500 đồng/kg, sữa trái cây chỉ còn 21.500 đồng/chai 1lít (giá gốc 28.400 đồng), mì Ý chưa chế biến mua 1 tặng 1… Các siêu thị khác thuộc hệ thống Saigon Co.op cũng có các chương trình giảm giá sâu.

Hàng loạt siêu thị khác như Aeon, Big C, Satra, Tops Market… cũng đưa ra hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi sốc ở tất cả ngành hàng.

Số lượng khách đến siêu thị mua sắm khá đông, tập trung vào các sản phẩm giảm giá. Thậm chí, dù không phải cuối tuần, nhưng một số nơi tấp nập, thời gian chờ xếp hàng thanh toán lên đến cả nửa tiếng đồng hồ.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về hàng loạt các ưu đãi, giảm giá sốc tại siêu thị.

Rau củ quả hữu cơ cũng được giảm giá. Ảnh: Phúc Minh

Các loại thực phẩm đông lạnh, mua về chỉ cần chế biến và bảo quản được lâu giảm giá mạnh. Ảnh: Phúc Minh

Mặt hàng trứng gia cầm tại siêu thị đang được giảm giá nhiều. Ảnh: Phúc Minh

Khu vực thanh toán của siêu thị Emart tối 11/5 đông nghịt, dù giữa tuần, thời gian xếp hàng chờ ít nhất khoảng nửa tiếng. Ảnh: Phúc Minh

Mặt hàng trái cây, nhất là xoài, giá đang giảm sâu. Ảnh: Phúc Minh

Nhiều mặt hàng như mì Ý, mì ăn liền cũng giảm giá. Ảnh: Phúc Minh