Bất động sản miền Nam trên đà phục hồi sau giãn cách

09/11/2021 7:00 AM (GMT+7)

Sức nóng tăng dần trên thị trường bất động sản phía Nam

Vượt qua đỉnh dịch, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hồi phục và tăng trưởng. Trong đó, riêng về nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam cũng gia tăng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2021. Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến ngày 20/10/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 15,15 tỷ USD.

Tính lũy kế đến ngày 20/10/2021, cả nước có 34.266 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 404 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 247 tỷ USD, bằng 61,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Bất chấp dịch bệnh,g Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế tăng trưởng tạo tiền đề cho bất động sản hồi phục nhanh chóng.

Ngoài ra, các chiến dịch tiêm vắc-xin cho cộng đồng đang triển khai rộng rãi trên cả nước. Tính đến đầu tháng 11 đã có gần 60 triệu người tiêm 1 liều vaccine và hơn 25 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong đó có 11 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương.

Theo đó, việc mở cửa kinh tế cũng mang đến những tín hiệu lạc quan cho toàn thị trường bất động sản phía Nam. Trên đà hồi phục chung của thị trường, không riêng gì TP.HCM mà các tỉnh thành lân cận cũng ghi nhận những đợt sóng quan tâm về nhà đất.

Theo phân tích của các chuyên gia, so với vàng, chứng khoán hay các kênh đầu tư nhỏ lẻ khác thì bất động sản vẫn là nơi gửi gắm dòng tiền an toàn nhất. Đặc biệt sau biến cố đại dịch Covid-19, nhiều người nhận ra việc để dòng tiền đứng yên, hay đầu tư vào các lĩnh vực khác tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với bất động sản. Trong đó, nhu cầu sở hữu một bất động sản thứ 2 làm nơi tránh dịch đang tác động không nhỏ đến thị trường.

Cũng theo chuyên gia, việc thị trường bị nén quá lâu đã khiến các nhà đầu tư bức bí, có tiền nhưng không thể tìm được nơi đầu tư. Điều này lý giải tại sao trong những ngày toàn miền Nam được nới lỏng sau giai đoạn kìm hãm vì dịch Covid-19, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục trở lại nhanh chóng.

Ghi nhận vào những tuần đầu nới lỏng việc đi lại, nhiều phòng công chứng ở các thị trường giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai… đều có mức độ quan tâm, giao dịch mua bán tìm hiểu thị trường tăng lên đáng kể. Chỉ trong vài tuần qua, nhiều địa phương ghi nhận nhu cầu đi xem đất, thực hiện các thủ tục công chứng mua bán, nộp hồ sơ sang tên trở nên nhộn nhịp hơn.

Đặc biệt, riêng thị trường Bình Dương đã ghi nhận sức hút lớn khi toàn khu vực không có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp dịch Covid-19. Nhiều dự án tiềm năng thuộc các khu vực thuận tiện kết nối giao thông như TP.Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An… vẫn có mức giá tăng đều trong và sau đại dịch. Thậm chí nhiều chuyên gia dự báo sẽ có những đợt sốt nhẹ khi nhu cầu săn mua bất động sản tăng cao vào những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu xu hướng đầu tư sau dịch

Được xem là "thủ phủ" công nghiệp của cả nước, lại sở hữu vị trí đắc địa giáp ranh TP.HCM, Bình Dương là một trong những thị trường ghi nhận mức độ phát triển mạnh mẽ nhất về bất động sản trên toàn khu vực miền Nam trong 2 năm qua.

Trong biến cố dịch bệnh, nhiều thì trường giảm sút mức độ quan tâm rõ nét khi hang loạt dự án đóng băng, doanh nghiệp không thể hoạt động, các phòng công chứng đóng cửa… Song không vì thế mà thị trường bất động sản Bình Dương giảm sức hút. Thực tế cho thấy tỷ lệ % tăng giá của nhà đất Bình Dương khá nhanh trong những năm gần đây.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, tỷ lệ tăng giá của Bình Dương từ quý IV/2020 - quý I/2021 đối với chung cư là 3,6%, đất nền là 11,8%. Đặc biệt, sau mỗi đợt dịch, giá lại cao hơn. So với cuối năm 2020, giá đất nền đầu năm 2021 tại Dĩ An tăng 21%, tại Thủ Dầu Một tăng 19%. Ghi nhận trên các phương tiện tìm kiếm thông tin, bất động sản Bình Dương vẫn được tìm kiếm nhiều nhất tại thị trường phía Nam, tăng 23% trong quý 2/2021 so với quý 1/2021.

Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu về nguồn vốn FDI trong năm 2021.

Trong khi FDI tại một số địa phương lân cận lao dốc vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dòng vốn này vẫn chảy mạnh vào Bình Dương. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm 2021 đến ngày 15/5/2021, Bình Dương đã thu hút 1,252 tỷ USD vốn FDI, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Bình Dương thu hút 27 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 289 triệu USD và 64 dự án điều chỉnh tăng vốn, dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký tăng hơn 962 triệu USD.

Còn theo báo cáo của DKRA Vietnam, trong quý 3/2021, thị trường căn hộ toàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm nhẹ so với Quý 2/2021. Song riêng TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn tiếp tục dẫn đầu, chiếm 89% nguồn cung và lượng tiêu thụ mới toàn thị trường trong quý.

Với tốc độ phát triển như vũ bão về kinh tế, bất động sản khu vực cũng tăng trưởng nhanh chóng theo chu kỳ này. Trong đó, nhiều dự án tiềm năng ghi nhận mức độ quan tâm tăng lên rõ nét sau dịch. Điển hình như dự án Takara Residence, thuộc phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đang là một trong những dự án thu hút mối quan tâm đặc biệt của giới đầu tư.

Với quy mô hơn 19 ha bao gồm 520 nhà phố liên kế, 668 căn hộ và 97 biệt thự, Takara Residence hứa hẹn sẽ làm bùng nổ nguồn cung thị trường Bình Dương với những sản phẩm có thiết kế độc đáo mang phong cách Nhật Bản, trở thành tâm điểm đầu tư trên thị trường Bình Dương vào dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Takara Residence sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc ngay trung tâm Thủ Dầu một, nằm trên ba trục đường: 30-4, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tri Phương, kết nối Đại lộ Bình Dương, trong bán kính 5km cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích ngoại khu của thành phố Thủ Dầu Một. Trong khi đó với mức giá bán so với mặt bằng chung không quá cao, dự án hứa hẹn sẽ là "vũng trũng" đón sóng đầu tư sau giãn cách.

Takara Residence hứa hẹn sẽ là thỏi nam châm hút dòng tiền mạnh mẽ sau dịch.

Các chuyên gia phân tích, thị trường giờ đây không còn làn sóng mua đi bán lại ồ ạt như trước mà chuyển qua xu hướng đầu tư thông minh và sàng lọc kỹ lưỡng hơn. Nhà đầu tư sẽ lựa chọn những dự án được đầu tư bài bản, quy hoạch chỉn chu, thể hiện tâm huyết lớn của chủ đầu tư khi chú trọng vào chất lượng thật của từng sản phẩm. Chính những dự án đáp ứng được nhu cầu sống hiện đại có thể gia tăng giá trị lâu dài và bền vững theo thời gian sẽ là "thỏi nam châm" hút dòng tiền mạnh mẽ sau dịch.