Bắt đầu tiến trình “khai tử” hóa đơn giấy trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và các vị khách mời, lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn nút triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Thanh.

Với hoá đơn điện tử, người dân, doanh nghiệp (DN) không tốn thêm chi phí, thời gian, công sức để lưu trữ, kê khai như hoá đơn giấy, ngăn việc mua bán hoá đơn bất hợp pháp do dữ liệu hoá đơn được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Giai đoạn 1 hoá đơn điện tử được triển khai tại 6 tỉnh thành gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Những địa phương này chiếm tới 60% tổng số DN trên toàn quốc và khoảng 70% số hoá đơn được sử dụng mỗi năm. Với mục tiêu, tới hết tháng 12/2021 sẽ có 100% DN sử dụng hoá đơn điện tử.

Giai đoạn 2 về triển khai hoá đơn điện tử sẽ bắt đầu từ tháng 4/2022, tại 57 tỉnh thành còn lại, với mục tiêu tới ngày 1/7/2022, tất cả DN, hộ và cá nhân kinh doanh toàn quốc sử dụng hoá đơn điện tử (chính thức dừng phát hành và sử dụng hoá đơn giấy).

Theo Tổng cục Thuế, với hoá đơn điện tử, người dân và DN không còn phải mất thời gian, chi phí cho việc in, lưu trữ, kê khai hoá đơn (đặc biệt là khai thuế giá trị gia tăng), do dữ liệu hoá đơn DN sử dụng được kết nối chuyển trực tiếp tới cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, người dân, DN cũng không còn phải lo lắng về việc mất, hỏng hoá đơn, dễ dàng tra cứu để so sánh nhằm xác nhận hoá đơn trên kho dữ liệu về hoá đơn. Trong quản lý, hoá đơn điện tử sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán hoá đơn bất hợp pháp, gian lận, trốn thuế… Tính tới cuối năm 2020, cả nước đã có trên 550.000 DN đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, việc vận hành hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế là kết quả quan trọng tạo điều kiện cho người dân, DN trong nộp thuế, giảm chi phí tài chính và thời gian, đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới Chính phủ số.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua ngành thuế đã đẩy mạnh sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, cắt giảm 194 thủ tục hành chính (hiện còn 304 thủ tục). Bên cạnh đó, giai đoạn 2016-2020, ngành thuế luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu về thu ngân sách (mỗi năm tăng bình quân 9%), đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Năm nay, để hỗ trợ DN, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, với tổng số tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất miễn, giảm, gia hạn .

Tại buổi lễ vận hành hệ thống hoá đơn điện tử giai đoạn 1, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi… đều cam kết sẽ hỗ trợ tối đa người dân, DN, cơ quan thuế trong sử dụng hoá đơn điện tử; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để đảm bảo áp dụng hoá đơn điện tử thành công.