Bảo đảm an ninh, an toàn, không được chậm, hủy chuyến bay trong dịp Tết

Cùng dự buổi kiểm tra có: Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kiểm tra Trung tâm điều phối khai thác bay.

Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, sau 4 tháng thực hiện Nghị quyết 128, hoạt động bay nội địa đã từng bước được phục hồi, khoảng 50-60% so với trước dịch. Sản lượng cất hạ cánh mỗi ngày khoảng 1.500 chuyến, bình quân 130.000 khách/ngày.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho biết, trong năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lượng hành khách thông qua cảng giảm 55,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, dự báo nhu cầu đi lại của hành khách qua đường hàng không tăng cao. Trong dịp này, Cảng vụ hàng không Miền Bắc đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xây dựng phương án, kế hoạch phục vụ để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp Tết nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch trong vận chuyển hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xây dựng quy trình, phương án khai thác trong công tác phòng, chống dịch. Tại các nhà ga quốc tế và quốc nội đều bố trí địa điểm kiểm tra để hành khách khai báo y tế; địa điểm để giám sát tình trạng sức khỏe, đo thân nhiệt; bố trí các khu vực cách ly tạm thời để xử lý các trường hợp dương tính hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không dân dụng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã nỗ lực, hoàn thành tốt và duy trì, bảo đảm an toàn, an ninh cho hoạt động hàng không dân dụng trong các năm qua.

Phó thủ tướng cho biết, cùng với sự phục hồi và phát triển kinh tế trở lại, vận tải hàng không đã từng bước phục hồi khả quan cả vận chuyển nội địa và quốc tế. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục cải thiện và gia tăng, đặc biệt là nhu cầu về nước thăm thân và đón Tết cổ truyền của đồng bào Việt Nam tại nước ngoài.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, để bảo đảm an toàn và kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong vận tải hàng không, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với các nhà chức trách hàng không các nước để thống nhất tăng tần suất các chuyến bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đồng bào về nước thăm thân và đón Tết nguyên đán, cần tập trung vào các quốc gia có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc, học tập và các quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh.

Phó thủ tướng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn và phòng chống dịch Covid-19: “Các cơ quan, đơn vị rà soát quy trình, kiểm tra các trang thiết bị, tập trung nguồn lực, nhân sự để phục vụ nhu cầu khai thác tăng cao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm an toàn giao thông hàng không và phòng dịch Covid-19, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; phối hợp với các cơ quan y tế tại cảng hàng không và các địa phương để thực hiện hiệu quả phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người, hành khách nhiễm Covid-19 tại cảng hàng không”.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, vẫn còn nhiều quy định gây khó khăn cho người dân, cụ thể như trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay phải test Covid-19, kể cả trẻ sơ sinh, trong khi đó chúng ta chưa triển khai tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi. Do vậy, Phó thủ tướng yêu cầu các hãng hàng không phải kiểm tra lại các quy định với quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Liên quan đến việc test nhanh Covid-19 trước khi lên máy bay, Phó thủ tướng yêu cầu phải tạo thuận lợi cho hành khách nhưng phải kiểm soát tốt được dịch bệnh. Cùng với đó, phải bố trí các điểm khai báo y tế tại sân bay khoa học, hợp lý không tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao…