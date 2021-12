Bà Rịa - Vũng Tàu “bay cao, bay xa”, luôn tạo niềm tin cho nhà đầu tư và nhân dân

Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ Tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 18/12. Ảnh: Tuệ Mẫn

Dự Lễ Kỷ niệm còn có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hồ Đức Phớc, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TTDL; ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Ngoài ra còn có lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng Châu Văn Mẫn cùng hơn 250 đại biểu tham dự.

Lễ kỷ niệm “Bà Rịa - Vũng Tàu - 30 năm khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập” (12/8/1991 - 12/8/2021) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kết nối trực tuyến với 8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.





Thủ tướng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập từ năm 1991, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được xếp vào nhóm địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ nhất nước, là một trong những tỉnh có trình độ phát triển cao, với quy mô kinh tế năm 2020 đạt hơn 15 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 6% tổng GDP của quốc gia.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đứng thứ 4/63 tỉnh, thành cả nước, đóng góp hơn 5% trong tổng thu ngân sách quốc gia; là một trong số ít các tỉnh, thành tự chủ động cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay và có GRDP bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước.





Siêu tàu container Margrethe Maersk trọng tải 214.121 DWT cập cảng CMIT (Bà Rịa - Vũng Tàu) tháng 10.2020. Đây là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam và liên tục nằm trong danh sách các cảng có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới, mức tăng trên 22%/năm, Ảnh Trà Ngân.



Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, giảm dần phụ thuộc khai khoáng, dầu và khí. Năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế ngày càng được nâng lên rõ nét.

Hiện nay bên cạnh các thế mạnh truyền thống thì dịch vụ cảng biển và logistics, với vai trò chiến lược mang tầm quốc tế của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, đang dần trở thành ngành kinh tế chủ lực mới của tỉnh, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược kinh tế hướng ra xuất khẩu của cả Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam hiện nay, cũng như trong những thập niên tới.





Vẻ đẹp của thành phố Bà Rịa hôm nay. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sự khởi sắc của nền kinh tế được thể hiện rõ nét ở diện mạo đô thị và nông thôn. Tỷ lệ đô thị hóa của Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc nhóm cao hàng đầu cả nước với 60% dân số đô thị. Trong khi đó, diện mạo nông thôn cũng được nâng tầm tương xứng, nhờ chủ trương thúc đẩy chính sách tam nông của Đảng, trong đó đặc biệt là những thành quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.



Với những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020, 2 lần Huân chương Hồ Chí Minh (lần 1 năm 2006, lần 2 vào năm 2011), Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 và năm 2018, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng ghi nhận những thành quả cố gắng suốt 30 năm qua.





Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nói rằng, trong giai đoạn phát triển mới sẽ mang lại cho Bà Rịa - Vũng Tàu những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn; đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường nên cần cảnh giác cao độ.



“Chúng ta hết sức tự hào về thành quả đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu không được chủ quan, lơ là, “ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Phải cố gắng hơn rất nhiều lần để bù đắp những thiệt hại vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng,… trong giai đoạn mới. Trong đó đề cao vai trò chủ đạo của nhân dân, các tiêu chí hỗ trợ, đảm bảo đời sống an sinh của người dân. Tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động. Cần tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2022 để bù đắp cho sự suy giảm vừa qua do dịch Covid-19.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo; phát huy lợi thế là 1 trong 2 cảng biển nước sâu của quốc gia, nhất là hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép - Thị Vải, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; phát triển mạnh du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới.

Hợp tác với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng nhau mở cửa kinh tế, thực hiện các dự án đầu tư chung về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế toàn vùng như sân bay Long Thành, cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cao tốc đường bộ và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu,…

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải củng cố niềm tin cho nhà đầu tư để họ tiếp tục tăng vốn đầu tư vào địa phương và mở rộng thêm các dự án đầu tư lớn.