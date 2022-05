Ấn tượng xuất khẩu dệt may

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần Ðồng Tiến (Ðồng Nai).





Thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp đều có đơn hàng đến tháng 9, thậm chí nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến hết năm. Bên cạnh những mặt hàng thời trang, thích ứng linh hoạt với mùa dịch, một số mặt hàng truyền thống như veston, áo sơ-mi nam,... đang có xu hướng tăng mạnh trở lại, giúp doanh nghiệp phục hồi xuất khẩu.

Thúc đẩy tăng trưởng

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty may Hưng Yên (Hugaco) Nguyễn Xuân Dương, trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, các đơn vị trực thuộc đơn vị đối diện rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Nguồn nhân lực phục vụ sản xuất bị thiếu hụt, nguyên liệu sản xuất bị đứt gãy, chi phí vận chuyển tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất tăng cao. Năng động và linh hoạt vượt qua khó khăn, các đơn vị của Hugaco đã duy trì hoạt động ổn định, doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao hơn so cùng kỳ năm 2021; trong đó, doanh thu tăng hơn 20%, lợi nhuận tăng khoảng 10 đến 15%.

Nguồn đơn hàng hiện đã lấp đầy đến hết tháng 9, công ty đang đàm phán, ký hợp đồng với các đối tác đến hết năm nhằm bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Chia sẻ thêm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Hugaco Phạm Thị Phương Hoa cho biết, năm 2022, Hugaco phấn đấu đạt doanh thu khoảng 750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng; thu nhập bình quân hằng tháng hơn 10 triệu đồng/người. Tuy nhiên, do những diễn biến khó lường của thị trường, đặc biệt là tình hình địa chính trị của các nước trên thế giới phức tạp khiến nguồn hàng những tháng cuối năm được dự báo sẽ không dồi dào như các năm trước. Muốn đạt được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp cần phải tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Tương tự, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, Thân Ðức Việt khẳng định, lượng đơn hàng của đơn vị tương đối dồi dào, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Ngoài những đơn hàng đáp ứng mùa vụ, hiện các mặt hàng truyền thống như veston, áo sơ-mi đã tăng trở lại và có những đơn hàng đã ký đến hết năm. Ðể đạt tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng đề ra, May 10 tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng cơ sở sản xuất, nâng cao năng lực và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo Tổng Giám đốc May Ðáp Cầu, Lương Văn Thư, năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận 22,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, tổng công ty sẽ tập trung vào các giải pháp thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng suất thông qua việc đầu tư, nâng cấp thiết bị hiện đại, cũng như đầu tư mới nhà xưởng và nhà máy mới tại Bắc Giang với từ 1.500 đến 2.000 lao động. Ðồng thời, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành, làm tốt công tác kế hoạch, đánh giá thị trường, khách hàng, đào tạo nguồn nhân lực,... nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu sản xuất.

Đa dạng hóa nguồn hàng

Số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam trong ba tháng qua đạt hơn 10,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Ðây là mức tăng trưởng ấn tượng của ngành và cuối năm có thể đạt khoảng 48 tỷ USD, tăng 6 tỷ USD so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, muốn tận dụng tốt các cơ hội xuất khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự chủ được nguồn cung nguyên phụ liệu, đáp ứng yêu cầu của các hiệp định thương mại thế hệ mới (FTA). Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất áp dụng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường này, trong đó, yêu cầu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Không chỉ châu Âu, xu hướng bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu, mỗi nước có chính sách về bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm dệt may khác nhau nhưng đều hướng tới tính an toàn, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn nước, hạn chế hóa chất, ảnh hưởng tới môi trường.

Do vậy, ngành dệt may Việt Nam phải sớm tiên liệu và thay đổi kịp thời để đáp ứng quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại các thị trường khó tính, bản thân doanh nghiệp phải đầu tư cơ sở hạ tầng đạt chuẩn mực theo yêu cầu của nhãn hàng.

Nhận định về vấn đề xu hướng bền vững trên toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hugaco, Nguyễn Xuân Dương khẳng định, việc đa dạng hóa thị trường, chuyển dịch nguồn cung cấp nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của các FTA là vấn đề hết sức cấp thiết. Các doanh nghiệp đang đối diện mối lo khi tình trạng "tẩy chay" bông Tân Cương diễn ra trên diện rộng và có hiệu lực từ ngày 1/6 tới. Ðây là vấn đề nhức nhối, nhất là trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết thêm, ngành dệt may Việt Nam đang phải nhập khẩu khoảng 60% nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, do đó, chỉ cần vải nhập khẩu từ Trung Quốc được xác định có sử dụng nguồn bông từ Tân Cương sẽ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ và châu Âu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp dệt may cần chủ động, đa dạng hóa nguồn hàng để ổn định sản xuất cũng như kết hợp với nhà cung cấp tìm các nguồn hàng thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Mặt khác, doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu, tăng năng suất thông qua việc đầu tư về quản trị, thiết bị công nghệ, định hướng xanh hóa sản phẩm, bảo đảm thời gian đối với những đơn hàng giao nhanh,... Bên cạnh đó, Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nguồn hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vitas, Trương Văn Cẩm cho biết, nhu cầu tiêu dùng thế giới tăng cao cùng với lượng đơn hàng dồi dào trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Muốn phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải xây dựng tầm nhìn mới, có khát vọng khẳng định vị thế. Ngành dệt may Việt Nam không hướng đến cạnh tranh lao động giá rẻ mà cạnh tranh về chất lượng, công nghệ, năng suất, thời gian giao hàng, minh bạch, tiết giảm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ðồng thời, Chính phủ sớm phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035" để ngành có thể tự chủ nguyên phụ liệu, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các FTA, ứng dụng công nghệ 4.0, hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu,...