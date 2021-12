Ăn trứng vịt lộn đúng cách, đừng để ngon miệng hại thân

Ăn nhiều hơn lượng cần thiết

Nhiều người cho rằng, trứng vịt lộn có nhiều chất dinh dưỡng, càng ăn nhiều càng hấp thụ tốt cho cơ thể nên giữ thói quen ăn đều đặn mỗi ngày. Hoặc thậm chí, không ít người coi đây như một bữa ăn chính, liền một lúc "bon miệng" có thể hết bay 4-5 quả.

Theo các bác sĩ, lượng đạm và chất béo trong trứng vịt lộn khá lớn, cùng với đó là lượng cholesterol cao lên tới 600mg, gần gấp 3 lần so với một quả trứng gà.

Bởi vậy nếu ăn quá thường xuyên, có thể gây ra các bệnh liên quan tới tim mạch, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ hay người thừa cân, béo phì... do dư thừa lượng cholesterol. Thậm chí còn có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ đối với những người đang có sẵn bệnh nền.

Người trưởng thành một tuần chỉ nên ăn hai quả là vừa đủ.





Ngoài ra, khi đã ăn trứng vịt lộn, bạn nên giảm bớt lượng đồ ăn từ các món chiên xào hay giàu đạm như thịt, hải sản, nội tạng động vật,... để tránh gây khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Thay vào đó, bổ sung thêm chất xơ từ rau và trái cây để cân bằng dinh dưỡng.

Ăn vào buổi tối

Rất nhiều người có thói quen ăn trứng vịt lộn vào bữa xế hoặc tối muộn mà không biết rằng, việc nạp vào cơ thể lượng đạm và chất béo lớn đồng nghĩa với việc các cơ quan phải làm việc nhiều hơn. Từ đó gây ra tình trạng ấm ách đầy bụng, khó tiêu. Vào buổi tối, điều này là hết sức không nên bởi chúng cần được nghỉ ngơi.

Ngoài ra, mỗi quả trứng vịt lộn trung bình chứa khoảng 180 calo, nếu ăn thường xuyên vào buổi tối sẽ có khả năng tăng cân cao hơn so với thời điểm khác.

Bởi vậy, buổi sáng thích hợp nhất để ăn trứng vịt lộn.

Bỏ phần vịt con

Sai lầm phổ biến mà đa số mọi người khi ăn trứng vịt lộn đều mắc phải là cho rằng lòng đỏ của trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Thậm chí, một số người còn bỏ phần con (lòng trắng) mà không biết rằng đây mới chính là phần bổ nhất. Điều này là hết sức lãng phí.

Cho trẻ dưới 5 tuổi ăn

Do giá thành rẻ cùng giá trị dinh dưỡng cao nên nhiều cha mẹ thường xuyên cho con trẻ ăn trứng vịt lộn để tẩm bổ. Tuy nhiên, việc làm này lại không tốt cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Lúc này, cơ thể trẻ vẫn chưa phát triển hết, hệ tiêu hóa non nớt đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu ăn trứng vịt lộn sẽ làm cho trẻ khó tiêu, chướng bụng. Ngoài ra, cũng bởi nhiều đạm sẽ gây no lâu, từ đó có thể dẫn đến việc trẻ biếng ăn, ăn không ngon miệng trong các bữa ăn còn lại.

Cholesterol trong trứng vịt lộn khá nhiều, cũng có thể tác động xấu lên các tế bào thần kinh trong quá trình hình thành.

Đáng nói là trong trứng vịt lộn chứa nhiều vitamin A, nếu trẻ nhỏ hấp thụ có thể dẫn đến dư thừa. Lâu dần, chúng sẽ tích lũy ở gan, dưới da... gây hiện tượng vàng da hay thậm chí ảnh hưởng quá trình hình thành xương.

Tốt nhất, chỉ nên sử dụng món ăn này cho trẻ từ 5 tuổi trở lên và cũng chỉ nên ăn nửa quả mỗi lần, từ 1-2 lần/tuần là hợp lý.

Bỏ qua phần rau gia vị ăn kèm

Nếu ai là fan ruột của món ăn này, chắc chắn sẽ luôn thấy có gừng và rau răm đi kèm. Tuy nhiên, một số người vì sợ độ hăng của gừng và vị của rau răm mà vội bỏ qua hai gia vị sáng giá này.

Cả hai loại rau, củ này đều có tác dụng khi kết hợp cùng trứng vịt lộn.

Trứng vịt lộn vốn có tính hàn, khó tiêu. Trong khi đó, gừng lại có tác dụng làm ấm bụng, giúp giải độc và kích thích tiêu hóa. Điều này tương tự với rau răm.

Khi kết hợp với trứng vịt lộn, chúng bù trừ cho những nhược điểm của loại thực phẩm này, đồng thời tạo nên hương vị thơm ngon hơn.

Vì vậy, lần sau khi thưởng thức trứng vịt lộn, hãy thử thêm gừng và rau răm vào ăn kèm.