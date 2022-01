An toàn thực phẩm chợ tự phát tại TPHCM: Mất kiểm soát vì lực lượng mỏng?

Hàng trăm tiểu thương mắc COVID-19, bảo vệ an toàn các chợ dịp cận Tết

Những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận tiểu thương tại các chợ như chợ Cồn, chợ Non nước, chợ Bắc Mỹ An, chợ Cẩm Lệ… nhiễm COVID-19. Riêng chợ Cồn, chợ giữa trung tâm thành phố đã có 140 ca. Nhiều chợ phải tạm đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhìn nhận, đây là thời điểm mua sắm sôi động do còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Vì vậy các địa phương cần tập trung bảo vệ an toàn cho các chợ trên địa bàn.

Gần một tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục tăng, từ hơn 400 ca đến hơn 700 ca/ngày. Hơn một nửa là ca cộng đồng. Kể từ khi dịch bùng phát tới nay, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc kỷ lục (765 ca ngày 14/1).