'Ăn theo' thông tin quy hoạch, giá nhà đất vùng ven lại nổi sóng

16/03/2022 9:12 AM (GMT+7)

Giá BĐS vùng ven tăng sau Tết

Theo nhận định của Batdongsan.com.vn, thời điểm ngay sau Tết Nhâm Dần, thị trường đất nền vùng ven một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM bắt đầu tăng cả về thanh khoản, lẫn giá bán, nhất là các khu vực chuẩn bị có dự án hạ tầng.

Tại Hà Nội, ngay sau khi có thông tin Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội có tờ trình, về việc đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương chỉ đạo trước khi phê duyệt 2 đồ án quy hoạch bao gồm: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống tỷ lệ 1/5000) từ Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng), giá đất ở các khu vực sắp quy hoạch đã có sự tăng giá đáng kể.

Theo khảo sát của PV, tại xã Đông Dư (huyện Gia Lâm), lô đất thổ cư nằm ở mặt đường của thôn có diện tích 50m2, trước Tết được rao bán ở mức 2 tỷ đồng (40 triệu đồng/m2), thì nay đã tăng lên 2,2 tỷ đồng (44 triệu đồng/m2). Trong khi đó, khu vực tuyến phố Thạch Cầu (quận Long Biên), người dân cho biết giá đất đang có dấu hiệu tăng nóng, chênh khoảng 20 - 55 triệu đồng/m2 so với hồi cuối năm 2021, nhưng tùy vị trí đón "sóng hạ tầng".

Bên cạnh giá đất, số lượng văn phòng môi giới, giao dịch nhà, đất cũng xuất hiện thêm rất nhiều, so với hồi năm 2021 ở khắp các xã như Xuân Canh, Dương Nội, Xuân Canh, Mai Lâm, Đông Hội,…

Trong khi đó, báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra, bất chấp ảnh hưởng kéo dài của đại dịch trong năm 2021, nhiều thị trường BĐS giáp Hà Nội như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên vẫn tăng giá từ 20-50%. Trong đó, giá đất nền tại Bắc Ninh tăng giá gần 100% so với năm 2020, nhờ việc đón sóng hạ tầng, từ thông tin quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư, tuyến đường,…

Ở thị trường phía Nam, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước là các thị trường ghi nhận làn sóng mua bán BĐS sôi động hơn cả, nhất là với loại hình đất dự án và đất thổ cư tự do.

Các môi giới BĐS đang giao dịch nhà đất tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, giá đất tại huyện Nhơn Trạch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, có nhiều biến động. Theo đó, đất thổ cư, đất dự án, thậm chí là đất nông nghiệp đều tăng từ 20-30% so với thời điểm đầu năm 2021.

Trong đó, nhu cầu tìm kiếm và lượng giao dịch nhà đất tại Long An cũng đang rất sôi động ngay từ các tháng đầu năm. Trong đó, số lượng nhà đầu tư tìm mua đất nền dự án, nhất là các sản phẩm nhà đất giá mềm và đất thổ cư tự do tại Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa ghi nhận tăng gần 25-30% so với thời điểm cuối năm 2021.

Được biết, hiện tại phân khúc đất nền giá rẻ tầm giá từ 1-1,5 tỷ đồng/nền có giao dịch tốt nhất, bên cạnh loại hình nhà liền thổ triển khai tại các dự án đô thị lớn.

Đối với thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu, Batdongsan.com.vn nhận định, “làn sóng” mua bán nhà đất đã sôi động từ cuối năm 2021 và tiếp tục kéo dài đến Quý I/2022. Thị trường BĐS tại tỉnh này đang lan tỏa trên diện rộng, từ các khu vực Phú Mỹ, Xuyên Mộc, Long Hải đến Đất Đỏ, Châu Đức.

Theo chia sẻ từ nhiều môi giới ở Bà Rịa – Vũng Tàu, lượng giao dịch nhà đất trong 2 tháng đầu năm ở tỉnh này tăng thêm 20 -30%, thậm chí nhiều phòng công chứng xuất hiện tình trạng quá tải giao dịch. Trong đó, đất nền trong khoảng giá 10-25 triệu đồng/m2 gần kề các tuyến đường cao tốc hay KCN đang được tìm kiếm nhiều, trong khi ở các điểm nóng giao dịch, nhiều lô tăng 15 -30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá tăng nhờ "ăn theo" sóng hạ tầng

Trước đó, tại buổi công bố Báo cáo & Chỉ số tâm lý người tiêu dùng BĐS Việt Nam đầu năm 2022, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, có khoảng 92% người Việt Nam có mong muốn mua BĐS trong tương lai, trong đó xu hướng tìm kiếm BĐS đang hướng về các các tỉnh, khu vực giáp ranh 2 thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội. Tuy nhiên, có 52% số người tham gia khảo sát cho rằng giá BĐS tại Việt Nam hiện đang quá cao, là trở ngại lớn nhất đối với những khách hàng tiềm năng.

Do đó, ông Nguyễn Quốc Anh nhìn nhận, xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các khu vực lân cận 2 đô thị lớn đang bùng nổ mạnh mẽ và sẽ tiếp tục gia tăng theo làn sóng phát triển hạ tầng và biến động giá bán. Bởi hiện nay giá BĐS tại các đô thị lớn đang neo ở mức cao, nên khả năng sinh lời từ địa điểm này thấp hơn khiến nhà đầu tư tìm cơ hội ở những vùng xung quanh như Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng giáp Hà Nội hay Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bình Phước giáp TP HCM.

Bên cạnh đó, ngoài yếu tố về giá cả, yếu tố cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong xu hướng dịch chuyển ngoại thành của nhà đầu tư. Ví dụ như việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, phê duyệt Phân khu Đô thị sông Hồng, sông Đuống, triển khai xây dựng tuyến đường Vành đai 4,… ở Hà Nội;

Hay mở rộng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, đẩy nhanh tuyến đường vành đai 2, 3 giải quyết các điểm nghẽn giao thông từ TP HCM đi Long An, Bình Dương, Đồng Nai,… sẽ góp phần làm cho hệ thống giao thông trở nên thông thoáng và tăng cường tính kết nối các đô thị vệ tinh trong vùng và liên vùng…

Bởi lẽ, nếu Chính phủ đẩy mạnh triển khai hạ tầng giao thông, hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, sẽ góp phần phát huy tối đa tiềm năng của BĐS các khu vực giáp ranh Hà Nội và TP HCM, phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia BĐS cảnh báo, chuyện các dự án làm cầu, làm đường mở đến đâu, BĐS “sốt” tới đó là thực trạng nhiều năm nay và nhiều nhà đầu tư (NĐT) nhờ đón sóng từ những chính sách xây dựng hạ tầng đã trúng đậm. Tuy nhiên, ngược lại hiện nay có nhiều dự án hạ tầng đến khi khởi công hoặc khánh thành lại không tạo giá trị cao như NĐT mong đợi.

Bởi thực tế thời gian chuẩn bị rất lâu, đến khi chính thức, mọi giá trị gia tăng, trong đó có cả giá kỳ vọng đều đã được “cơn sốt” trước đó cộng hết vào. Thực tế đã cho thấy rất nhiều nhà đầu tư mua bị "chôn" vốn, thậm chí lỗ lớn vì tình trạng đầu tư "ăn theo" hạ tầng. Vì thế, các chuyên gia đầu ngành khuyến cáo, trước khi đầu tư BĐS "ăn theo" sóng hạ tầng, NĐT cần phải tìm hiểu thật kĩ thông tin quy hoạch, pháp lý, tính kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, khả năng thanh khoản,... để tránh bị "chôn vốn".