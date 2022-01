5 nơi phù hợp cho du khách ăn chay

Trang Booking.com gợi ý 5 điểm đến hàng đầu tại Việt Nam để trải nghiệm ẩm thực chay, do người dùng nhận xét đánh giá và đề cập nhiều nhất. Những điểm đến này cũng sẽ phù hợp với thị hiếu của nhiều du khách Việt về trải nghiệm một lối sống mới và thử các món ăn khác lạ trong chuyến du lịch.

Đà Lạt

Có rất nhiều lựa chọn để du khách thưởng thức một bữa ăn lành mạnh tại Đà Lạt.

Là địa phương phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao hàng đầu cả nước, Đà Lạt được mệnh danh là "vương quốc rau và hoa" - nơi du khách luôn nhớ về những sản phẩm hữu cơ tươi sạch và chất lượng cao.

Đã đến Đà Lạt thì du khách không thể bỏ qua đường Phan Đình Phùng. Đây là con phố ẩm thực hoàn hảo cho người ăn chay, với vô số nhà hàng “nói không với thịt” - từ các quán ăn bình dân trong chợ, các nhà hàng ấm cúng tới những phong cách ẩm thực “fusion” kết hợp hương vị phương Tây đầy hấp dẫn và đẹp mắt. Có vô vàn lựa chọn để du khách thưởng thức một bữa ăn lành mạnh tại Đà Lạt, vì những nhà hàng tại đây đều chế biến món ăn từ các nguyên liệu tươi ngon nhất có nguồn gốc địa phương.

TP.HCM là một điểm đến lý tưởng cho du khách ăn chay.

Tại TP.HCM, các nhà hàng chay cực kỳ phổ biến vì nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương và du khách. Sự đa dạng và chất lượng các món ăn chay tại TP.HCM chắc chắn sẽ thỏa mãn cả nhu cầu khám phá ẩm thực và lối sống lành mạnh của du khách.

Cơm tấm sườn bì trứng trứ danh vốn là món ngon nhất định phải thử ở Sài Gòn, nhưng ít ai biết rằng phiên bản thuần chay của nó cũng hấp dẫn không kém. Món ăn được biến tấu bao gồm sườn chay làm từ đậu phụ, chả chay, ngũ vị hương và bì thính làm từ sợi bún, kết hợp với nước mắm chay thơm ngon từ nước dừa và xì dầu.

Một món ăn đường phố nổi tiếng khác của Sài Gòn là bánh xèo tuy thường có nhân thịt hoặc hải sản, nhưng thực khách hoàn toàn có thể thưởng thức phiên bản chay với nhân giá đỗ, đậu phụ, nấm và ăn kèm rau thơm mà vẫn cảm nhận được nguyên vẹn hương vị.

Hội An (Quảng Nam)

Nước mót Hội An là thức uống thảo mộc nổi tiếng, được làm từ những nguyên liệu tự nhiên.

Phố cổ Hội An quyến rũ du khách bằng những ngôi nhà cổ kính, các khách sạn nhỏ nhắn mang phong cách cổ điển đặc trưng và những tiệm may đo nổi tiếng bên con sông Hoài. Bên cạnh vẻ đẹp mang tính biểu tượng và vượt thời gian, Hội An còn là điểm đến lý tưởng cho khách ăn chay bởi các món ăn địa phương độc đáo và thơm ngon.

Nơi đây là quê hương của món cơm gà Hội An phiên bản chay và mì Quảng chay - những món ăn vừa đẹp mắt, vừa mang hương vị tinh tế và nhẹ nhàng. Các món ăn dân dã khác của Hội An như cao lầu hay bánh bao bánh vạc cũng có phiên bản chay. Trong lúc chiêm ngưỡng những ngôi nhà tường vàng cổ kính và mua quà lưu niệm từ các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đừng quên nghỉ ngơi và làm dịu cơn khát với “nước mót Hội An” - thức uống thảo mộc nổi tiếng được làm từ những nguyên liệu tự nhiên tươi mát.

Thừa Thiên - Huế

Chợ đêm tại thành phố Huế. Ảnh: Nguyễn Văn Sum

Sở hữu nền ẩm thực cung đình, cố đô Huế mang đến nhiều lựa chọn phong phú với các món ăn chay thơm ngon, bổ dưỡng. Người dân Huế cũng có thói quen ăn chay thường xuyên, nên ẩm thực chay của Huế rất đặc sắc, mang đậm nghệ thuật tinh túy và cầu kỳ.

Lẩu chay là một trong những món ăn nhất định phải thử ở Huế. Nguyên liệu tươi ngon kết hợp với nước dùng đậm đà mà vẫn thanh trong, món ăn này chắc chắn sẽ khiến du khách nhớ mãi. Nếu muốn thử những món ăn nhẹ nhưng vẫn thanh đạm từ các quán ăn đường phố, các đặc sản Huế như bánh lọc, bánh nậm chay hay bánh cuốn chay với hương vị thơm ngon từ bột sắn và tinh bột gạo, kết hợp nhân rau củ, nấm gói trong lá chuối sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Chả chay hoặc thịt chay cũng rất phổ biến, vì vậy du khách có thể thưởng thức hầu hết các món ăn đặc trưng của Huế theo phiên bản chay, chẳng hạn như bún bò Huế.

Thủ đô Hà Nội

Các nhà hàng và quán chay bình dân khá phổ biến tại khu vực quanh hồ Gươm.

Hà Nội là điểm đến tuyệt vời cho những "tín đồ" ăn chay với vô số món ăn truyền thống thơm ngon được làm từ các loại thảo mộc tươi và nhiều loại trái cây nhiệt đới có sẵn quanh năm. Có dịp đến Hà Nội, du khách nên dành thời gian ghé qua quán ăn bình dân có tên "Quán Gốc Đa" nằm gần hồ Hoàn Kiếm. Thu hút cả người dân địa phương và khách du lịch, quán ăn này nổi tiếng với món bánh gối chay chiên giòn từ nhân nấm và bún mềm. Những ai thích vị ngọt cũng có thể thử bánh rán nhân đậu xanh với lớp vỏ hạt mè giòn tan.

Nếu muốn ngồi thưởng thức một bữa ăn chay chậm rãi trong không gian yên tĩnh, đừng ngần ngại ghé qua nhà hàng Ưu Đàm Chay sang trọng và tinh tế gần hồ Gươm; hoặc một nhà hàng kín đáo hơn như Aummee ở khu vực Tây Hồ. Đôi khi tản bộ qua khu phố cổ, khám phá các ngõ ngách hoặc quanh những ngôi chùa lớn của Hà Nội, du khách cũng có thể tự mình tìm ra vài hàng quán sẵn sàng phục vụ những món chay thơm ngon.