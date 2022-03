5 loại rau giàu collagen giúp đẹp da, giảm cân

1. Súp lơ xanh

Súp lơ xanh và những công dụng thần kỳ mà loại rau này đem lại luôn được nhiều chị em biết đến. Trong súp lơ chỉ có chứa khoảng 30 kcal nên không gây béo, rau súp lơ còn giàu vitamin như A, C, K… cũng như chất xơ, kali, kẽm, niacin… nên rất tốt cho sức khỏe. Chất diệp lục cùng với các loại vitamin dồi dào trong súp lơ xanh còn có vai trò quan trọng ngăn ngừa sự phân hủy collagen, giảm thiểu quá trình lão hóa, vừa tốt cho da lại tốt cho dáng.

Ngoài ra, súp lơ xanh có thể giúp giảm cholesterol vì các chất xơ hòa tan trong rau liên kết với cholesterol trong máu. Điều này làm cho cholesterol dễ dàng bài tiết và do đó làm giảm mức độ cholesterol trong cơ thể.

Loại rau sống quen thuộc này cũng rất nên được coi là "thần dược" với chị em.Trong 100g xà lách sẽ có khoảng 15kcal, ngoài ra còn chứa hàm lượng nước cao, lên tới 96% và còn rất giàu các loại vitamin như A, B, C, E…

Theo đó, vitamin A giúp thúc đẩy tái tạo tế bào, vitamin C lại ngăn ngừa lão hóa, tăng sinh collagen, làm đều màu da. Ăn 1 bát salad rau xà lách mỗi ngày là các chị em có thể yên tâm làn da và vóc dáng luôn hoàn hảo.

Rau xà láchchứa rất lượng sắt, kali, magie, đồng dồi dào cho cơ thể. Đặc biệt là kali, nguyên tố có sức ảnh hưởng đến tế bào và dịch của cơ thể khi được bổ sung đầy đủ sẽ hạn chế các chứngrối loạn nhịp timvà điều hòa huyết áp ổn định.

Rau dền rất giàu dinh dưỡng, chứa hàm lượng vitamin A, C dồi dào trong củ dền sẽ giúp làn da khỏe mạnh, chống lại nguy cơ lão hóa sớm, thúc đẩy sản xuất collagen. Trong 100g rau dền có chứa khoảng 35kcal và khoảng 87% là nước, 3% là chất xơ nên sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, tránh thèm ăn vặt hiệu quả.

Ngoài việc bổ sung bữa ăn, rau dền còn được dùng để làm đẹp da bên ngoài.Bạn mang rau dền đi nhặt và rửa sạch. Sau đó luộc chín rồi tách nguyên lấy phần nước rau. Còn củ dền bạn rửa sạch, bỏ vỏ rồi thái miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.Sau đó bạn trộn đều nước rau dền, củ dền xay nhuyễn với mật ong và đường nâu để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.Làm sạch da bằng nước ấm sau đó thoa đều hỗn hợp vừa tạo lên da và kết hợp massage nhẹ nhàng vừa giúp tẩy tế bào chết, làm da sáng mịn.

Bắp cảichứahàm lượng vitamin C cao giúp kích thích sản sinh collagen, giữ da luôn trẻ trung, mịn màng. Bắp cải còn có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, lượng kcal thấp giúp giữ vóc dáng luôn thon thả, tốt cho quá trình giảm cân.

Cải bẹ xanh có chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 2 lần so với chanh. 100g cải bẹ xanh có thể mang đến cho bạn 72mg vitamin C. Đặc biệt hàm lượng kcal thấp, chất xơ cao, tốt cho vóc dáng. Với cải bẹ xanh, bạn có thể chế biến nhiều món ăn đa dạng để làm mới thực đơn mỗi ngày.