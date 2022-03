3 loại thực phẩm nếu ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng tuổi thọ

Theo một nghiên cứu của Penn State University College of Medicine, Nếu thịt bò, thịt gà và các sản phẩm từ sữa có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Theo Eat This, Not That, nguy cơ tiềm ẩn nằm ở chỗ thịt bò, thịt gà và sữa đều chứa axit amin lưu huỳnh . Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tiêu thụ một lượng lớn axit này có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Các axit amin có chứa lưu huỳnh được tìm thấy trong thịt bò. Ảnh: NHẬT LINH

Khi các nhà nghiên cứu xem xét kết quả từ gần 120.700 người tham gia từ hai nghiên cứu dài hạn, họ nhận thấy rằng những người nhận được gấp đôi lượng axit amin lưu huỳnh có nguy cơ phát triển bệnh tim mạch hàng năm tăng 12% và tăng 28% nguy cơ tử vong vì tình trạng này trong thời gian 32 năm nghiên cứu. Họ cũng phát hiện ra rằng, phần lớn các axit amin lưu huỳnh đến từ các loại thực phẩm như thịt bò, thịt gà và sữa.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của Last Full, Last Slim, đồng thời là giáo sư trợ giảng tại NYU, cho biết: "Nghiên cứu mới nhấn mạnh rằng, chế độ ăn giàu protein động vật (cụ thể là các axit amin chứa axit amin trong thịt, gà và sữa) có liên quan đến sức khỏe kém hơn".

Young cho biết thêm, "Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một chế độ ăn uống tốt cho tim mạch nên bao gồm nhiều trái cây, rau quả và protein thực vật như đậu và các loại hạt thay vì thịt và sữa."

Đối với những phát hiện này có thể có ý nghĩa khi nói đến những gì bạn nên hoặc không nên ăn, Young giải thích.

Young khuyến nghị: “Chúng ta không cần phải loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm chứa nhiều axit amin lưu huỳnh như thịt và sữa, nhưng nên tập trung vào việc tạo ra các mô hình ăn uống lành mạnh . Chúng ta không nên chỉ tập trung vào các axit amin đó, mà nên tập trung vào việc tạo ra các chế độ ăn uống lành mạnh nói chung".