3 kiểu nhà có thể trở thành gánh nặng sau 5 năm nữa

Theo quan niệm của ông cha ta từ xa xưa, việc mua nhà luôn là vấn đề hệ trọng bậc nhất trong cuộc đời một con người. Những năm gần đây, nhiều người chọn mua nhà với suy nghĩ để đấy, chờ vài năm sau lên giá sẽ bán đi để kiếm lời.

3 loại nhà dưới đây có thể sẽ không giúp bạn sinh lời mờ còn trở thành "gánh nặng" kinh tế, cần lưu ý trước khi mua. Tuy nhiên, việc mua nhà cần phải hết sức cẩn trọng. Theo các chuyên gia,dưới đây có thể sẽ không giúp bạn sinh lời mờ còn trở thành "gánh nặng" kinh tế, cần lưu ý trước khi mua.

Chung cư cao tầng chất lượng thấp

Với loại chung cư này, tiện nghi sinh hoạt không cao, tỷ lệ cây xanh phủ kín thấp. Chi phí cho loại hình nhà này lại phù hợp với người có mức thu nhập không cao.

Trong trường hợp giá nhà ở ổn định, nhiều người sẽ chọn nhà ở phân khúc trung đến cao với diện tích rộng rãi hơn, chất lượng cao hơn. Khi đó, các nhà chung cư cao tần chất lượng kém sẽ không còn ưu thế cạnh tranh.

Nhà ở ngoại ô hẻo lánh

Nhà ở ngoại thành cũng luôn có giá thành rẻ hơn hẳn so với khu vực nội thành. Đây cũng là kiểu nhà được lựa chọn ngay từ đầu.

Khi dân cư thành thị tăng, nhu cầu về chất lượng nhà ở của người dân ngày càng được nâng ccao, giá nhà đất cũng hạ nhiệt thì những ngôi nhà nằm ở ngoại ô hẻo lạnh, cách xa các khu đô thị và có cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện có thể gây ra bất tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của gia đình.

Những nhược điểm này có thể làm giảm đáng kể chất lượng sống của gia đình. Ngoài ra, nó cũng có thể khiến giá trị đầu tư của căn nhà bị ảnh hưởng.

Nhà ở các khu tập thể cũ lâu đời

Một số người do tài chính eo hẹp nhưng vẫn muốn sống ở khu vực nội thành cho thuận tiện nên chấp nhận mua những căn nhà tập thể cũ và tìm cách cải tạo, cơi nới cho phù hợp nhu cầu.

Tuy nhiên, loại nhà này do xây dựng đã lâu nên bên trong đã xuống cấp rất nhiều. Dù tu sửa nhiều lần thì ngôi nhà cũng không thể đảm bảo tiện nghi, an toàn. Ngoài ra, nhà quá cũ cũng tiềm ẩn những rủi ro về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ...