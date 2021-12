10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2021

Theo số liệu do đại diện Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến đầu tháng 12-2021, số dư tín dụng của toàn nền kinh tế là 10,19 triệu tỉ đồng, tăng 10,89% so với cuối năm ngoái và cao hơn so với mức tăng 8,47% của cùng kỳ năm trước.