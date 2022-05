10 bộ váy đẹp nhất Met Gala 2022

06/05/2022 6:00 AM (GMT+7)

Với chủ đề Met Gala năm nay mang tên “In America: An Anthology of Fashion”, xoay quanh cốt lõi của phong cách Mỹ và tưởng nhớ những nhà thiết kế tài năng, các ngôi sao bước trên thảm đỏ trong trang phục lấp lánh, thể hiện vẻ cổ điển. Nằm trong top những sao nữ mặc đẹp nhất bữa tiệc thời trang do ELLE bình chọn là người mẫu Kaia Gerber. Con gái của Cindy Crawford khoe dáng trong chiếc váy của Alexander McQueen. Cô kết hợp cùng lối trang điểm và mái tóc gợi nhớ đến thời xưa.

Nữ ca sĩ Janelle Monaé gây chú ý khi mặc đầm của Ralph Lauren và trang sức từ Delfina Delettrez.

Không chọn tông đen quyền lực hay ánh kim lấp lánh, Dương Tử Quỳnh nổi bật theo cách riêng với bộ váy xanh lá đến từ Prabal Gurung.

Phong cách regencycore nổi lên từ bộ phim Bridgerton cũng được lăng xê tại bữa tiệc thời trang lớn nhất năm này. Kacey Musgraves bắt kịp xu hướng với chiếc đầm khoét ngực sâu của Moschino. Cô phối cùng găng tay opera - món phụ kiện "hot" nhất năm 2022 - đồng điệu để tạo nét hoài cổ hơn.

Camila Mendes diện chiếc váy vàng từ Alice Vanderbilt và trang sức của Fred Leighton. Thiết kế được may theo kiểu cổ yếm kết hợp với phần cut-out tinh tế ở bụng giúp người mặc trông trẻ trung, khoe được vóc dáng và không "lạc đề". Khi chiếc váy đã quá nổi, chiếc găng tay xuyên thấu là lựa chọn lý tưởng để tổng thể không trông rối mắt.

Với tư cách đồng chủ trì sự kiện năm nay, Blake Lively gây ấn tượng với chiếc váy của Atelier Versace. Khi bước trên thảm đỏ, cô vén phần tà và mang đến màn chuyển đổi màu sắc bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, chiếc váy được nhận xét có nhiều chi tiết ý nghĩa liên quan đến những địa điểm nổi tiếng ở xứ cờ hoa.

Ashley Park nổi tiếng với phong cách ăn mặc đầy màu sắc, thể hiện sự gợi cảm mọi lúc trong Emily In Paris. Cô cũng mang tinh thần này khi đến Met Gala 2022 với trang phục của Atelier Prabal Gurung.

Hiếm ai mặc đồ xuyên thấu toàn bộ trên thảm đỏ lần này và Vanessa Hudgens là người "dũng cảm" làm điều đó. Chiếc váy đen của nhà Moschino giúp cô thể hiện nét ma mị và quyền lực.

Amber Valletta được nhận xét là một trong những ngôi sao mặc đúng tinh thần trang phục "Gilded Glamour" nhất với vẻ ngoài vàng từ tóc đến đôi giày mũi nhọn.

Laura Harrier mặc chiếc váy của Glemaud. Thiết kế được may theo kiểu dựng gọng corset với phần cổ bo tròn khiến cô trông giống các tiểu thư thời xưa. Sự tinh tế còn thể hiện qua việc cô phối với dây chuyền nhiều lớp ngọc trai cùng hoa tai đồng điệu tạo nên nét cổ xưa.